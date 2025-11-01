 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

AFP: spalį Rusija į Ukrainą paleido rekordinį skaičių raketų nuo 2023-iųjų pradžios

2025-11-01 14:33 / šaltinis: BNS
2025-11-01 14:33

Rusija praėjusį mėnesį į Ukrainą paleido daugiau raketų nei per bet kurį kitą laikotarpį nuo 2023 metų pradžios, rodo naujienų agentūros AFP atlikta ukrainiečių duomenų analizė.

Rusų ataka Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)

REKLAMA

Rusija, rengdama atakas, taikosi į Ukrainos elektros energijos infrastruktūrą, taip paveikdama dešimtis tūkstančių žmonių ir siekdama palaužti jų moralę.

Kyjivas ir jo Vakarų sąjungininkės teigia, kad Maskva vykdo sąmoningą ir cinišką strategiją.

AFP, išanalizavusi ukrainiečių oro pajėgų kasdien skelbiamus duomenis, nustatė, kad Rusija spalį į Ukrainą paleido 270 raketų. Šis skaičius yra 46 proc. didesnis nei ankstesniais mėnesiais.

Šie duomenys rodo, kad tai – didžiausias mėnesio rodiklis nuo 2023-iųjų pradžios, kai Kyjivas pradėjo reguliariai skelbti tokią informaciją.

Ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis apkaltino Rusiją siekiu kelti chaosą Ukrainoje smūgiais energetikos ir geležinkelių infrastruktūrai.

Rusijos užduotis yra kelti chaosą ir daryti psichologinį spaudimą gyventojams smūgiais energetikos objektams ir geležinkeliams“, – sakė V. Zelenskis.

Kaip ir ankstesniais metais, spalį visose Ukrainos srityse, įskaitant sostinę, buvo įvesti laipsniški elektros energijos tiekimo ribojimai. Taip bandoma spręsti elektros tiekimo sutrikimų problemą.

AFP analizė taip pat parodė, kad praėjusį mėnesį Rusija į Ukrainą paleido 5 298 tolimojo nuotolio dronus – 6 proc. mažiau nei rugsėjį, tačiau vis dar rekordiškai daug.

