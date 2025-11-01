Ukraina gavo tankų naikintojų „B1 Centauro“

Socialinės platformos „Telegram“ kanale „Military Journal“ paskelbta, kad vienas toks šarvuotis buvo pastebėtas vaizdo įraše, kurį išplatino 78-asis atskirasis desanto šturmo pulkas.
Tai pirmasis kartas, kai „B1 Centauro“ pastebėtas Ukrainos kariuomenės sudėtyje.
Vaizdo įraše matyti, kad tankų naikintojas jau naudojamas mūšio lauke ir yra aprūpintas papildomomis apsauginėmis grotomis.
Kol kas neaišku, kiek šių šarvuočių gavo Ukraina ir ar jų tiekimas vis dar tęsiasi.
Apie galimą „B1 Centauro“ perdavimą Ukrainai kalbėta dar 2023 m., kai buvo pastebėta, kad šie šarvuočiai pervežami Europoje.
Remiantis duomenimis atviruose šaltiniuose, Italija turi daugiau nei 250 savaeigių prieštankinių pabūklų „B1 Centauro“.
Juos sukūrė bendrovės „Fiat“ ir „OTO Melara“. Savo ugnies galia jie prilyginami tankui „Leopard 1“.
Tankų naikintojai „B1 Centauro“ buvo eksportuojami į Braziliją, Ispaniją, Jordaniją ir Omaną.
