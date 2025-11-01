 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukraina gavo tankų naikintojų „B1 Centauro“

2025-11-01 14:14 / šaltinis: ELTA
2025-11-01 14:14

Ukrainos ginkluotosios pajėgos gavo itališkų prieštankinių šarvuočių „B1 Centauro“. Gandai apie tai, kad Ukrainai gali būti perduota šių savaeigių prieštankinių pabūklų pasirodė dar prieš kelis metus, bet apie šios ginkluotės perdavimą tik dabar patvirtinta oficialiai, praneša naujienų agentūra „Unian“.

Tankas „Centauro“ (nuotr. SCANPIX)

Ukrainos ginkluotosios pajėgos gavo itališkų prieštankinių šarvuočių „B1 Centauro". Gandai apie tai, kad Ukrainai gali būti perduota šių savaeigių prieštankinių pabūklų pasirodė dar prieš kelis metus, bet apie šios ginkluotės perdavimą tik dabar patvirtinta oficialiai, praneša naujienų agentūra „Unian".

Socialinės platformos „Telegram“ kanale „Military Journal“ paskelbta, kad vienas toks šarvuotis buvo pastebėtas vaizdo įraše, kurį išplatino  78-asis atskirasis desanto šturmo pulkas.

Tai pirmasis kartas, kai „B1 Centauro“ pastebėtas Ukrainos kariuomenės sudėtyje.

Vaizdo įraše matyti, kad tankų naikintojas jau naudojamas mūšio lauke ir yra aprūpintas papildomomis apsauginėmis grotomis.

Kol kas neaišku, kiek šių šarvuočių gavo Ukraina ir ar jų tiekimas vis dar tęsiasi.

Apie galimą „B1 Centauro“ perdavimą Ukrainai kalbėta dar 2023 m., kai buvo pastebėta, kad šie šarvuočiai pervežami Europoje.

Remiantis duomenimis atviruose šaltiniuose, Italija turi daugiau nei 250 savaeigių prieštankinių pabūklų „B1 Centauro“.

Juos sukūrė bendrovės „Fiat“ ir „OTO Melara“. Savo ugnies galia jie prilyginami tankui „Leopard 1“.

Tankų naikintojai „B1 Centauro“ buvo eksportuojami į Braziliją, Ispaniją, Jordaniją ir Omaną.

