Per Rusijos raketos smūgį Ukrainoje žuvo žmogus, 15 sužeista

Mykolajivo srities karinės administracijos vadovas Vitalijus Kimas apie tai paskelbė socialinėje platformoje „Telegram“.
„Apie 7 val. 20 min. rusai smogė Mykolajivui balistine raketa – galimai „Iskander-M“ su kasetiniais sprogstamaisiais užtaisais. Deja, bet vienas žmogus žuvo“, – pranešė V. Kimas.
Pasak jo, dar mažiausiai 15 žmonių buvo sužeista. Jie patyrė įvairaus sunkumo sužalojimus.
Vienas iš sužalotųjų yra vaikas. Gydytojai jo būklę vertina kaip vidutinio sunkumo.
Sprogimo metu buvo apgadinta degalinė ir automobiliai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!