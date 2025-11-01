 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Per Rusijos raketos smūgį Ukrainoje žuvo žmogus, 15 sužeista

2025-11-01 12:34 / šaltinis: ELTA
2025-11-01 12:34

Vienas žmogus žuvo, o 15, įskaitant vaiką, buvo sužeista per Rusijos raketos smūgį Ukrainos Mykolajivo miestui.

Mykolajivas

Vienas žmogus žuvo, o 15, įskaitant vaiką, buvo sužeista per Rusijos raketos smūgį Ukrainos Mykolajivo miestui.

Mykolajivo srities karinės administracijos vadovas Vitalijus Kimas apie tai paskelbė socialinėje platformoje „Telegram“.

„Apie 7 val. 20 min. rusai smogė Mykolajivui balistine raketa –  galimai „Iskander-M“ su kasetiniais sprogstamaisiais užtaisais. Deja, bet vienas žmogus žuvo“, – pranešė V. Kimas.

Pasak jo, dar mažiausiai 15 žmonių buvo sužeista. Jie patyrė įvairaus sunkumo sužalojimus.

Vienas iš sužalotųjų yra vaikas. Gydytojai jo būklę vertina kaip vidutinio sunkumo.

Sprogimo metu buvo apgadinta degalinė ir automobiliai.

