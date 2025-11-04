„Revolut“ užblokavo ES gyvenančių rusų paskyras

Spalio 31 d. vakare internetinis bankas „Revolut“ Rusijos piliečiams pradėjo siųsti elektroninius laiškus, prašydamas pateikti įrodymų apie galiojančius leidimus gyventi ES. Po kelių minučių daugelis tų pačių vartotojų gavo dar vieną žinutę apie blokuojamas paskyras. Antrajame elektroniniame laiške taip pat nurodyta, kad jų banko sutartis su „Revolut“ bus nutraukta 2025 m. gruodžio 31 d.
Bendrovė paaiškino, kad sprendimas apriboti prieigą prie paslaugų buvo priimtas vadovaujantis Rusijai įvestomis tarptautinėmis sankcijomis dėl besitęsiančio karo prieš Ukrainą.
„Kaip pasauliniu mastu reguliuojama finansinė institucija, „Revolut“ privalo vadovautis sankcijų įstatymais ir Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės ir Jungtinių Valstijų reglamentais bei visais kitais taikomais įstatymais ir tvarkomis tose jurisdikcijose, kur „Revolut“ veikia“, – bendrovė teigė neoficialiame pareiškime portalui „BBC News Russian“.
Pranešimuose klientams įmonė priminė, kad ES priėmė 19-ąjį sankcijų paketą prieš Rusiją, kuris buvo patvirtintas spalio pabaigoje. Pagal jį, bendrovė negali teikti „mokėjimo ar elektroninių pinigų paslaugų“ Rusijos ir Baltarusijos piliečiams, kurie nėra ES, Europos ekonominės erdvės (EEE) ar Šveicarijos piliečiai, arba neturi leidimo ten gyventi.
Apribojimai taikomi klientams, kurie savo paskyras susikūrė naudodamiesi leidimais gyventi ES arba ilgalaikėmis vizomis. Apribojus prieigą prie paskyrų, jie nebegalėjo naudotis savo banko kortelėmis, įnešti lėšų, išsiimti grynųjų iš bankomatų ar pervesti pinigų į kitas „Revolut“ sąskaitas.
Neaišku, kiek žmonių ši problema paveikė. „Mediazona“ pranešė mažiausiai apie penkis tokius atvejus. Keli „Revolut“ klientai patvirtino portalams „Meduza“, „BBC News Russian“ ir „Volna“ gavę tokius pranešimus. Pasak leidinio „Zerkalo“, su panašiais nesklandumais susiduria ir Baltarusijos piliečiai.
Su „Volna“ kalbėję vartotojai teigė, kad nuo lapkričio 1 d. jie negali įkelti dokumentų ir naudotis savo paskyromis, net jeigu turi galiojančius leidimus gyventi ES. „Revolut“ vėliau patvirtino, kad būta techninių nesklandumų, dėl kurių vartotojai laikinai negalėjo įkelti dokumentų į sistemą.
Lapkričio 1 d. leidinys „Novaya Gazeta Europe“ paskelbė, kad kai kurie „Revolut“ vartotojai atgavo prieigą prie savo paskyrų. Kitais atvejais dalis paslaugų buvo atstatyta klientams, kurie tvarkėsi savo leidimus gyventi ir pateikė tai įrodančius dokumentus.
Kitos žiniasklaidos priemonės vėliau taip pat pranešė, kad „Revolut“ panaikino dalį apribojimų. Vienam klientui Latvijoje, kuris kreipėsi leidimo gyventi šalyje, leista ir toliau atsiskaitinėti banko kortele, tačiau jis negalėjo išsigryninti pinigų ar atlikti pervedimų.
Korespondentai iš leidinio „The Bell“ pranešė, kad 19-asis ES sankcijų paketas išplečia jau egzistuojančius draudimus susijusius su kriptovaliutų paslaugomis Rusijos piliečiams. Dabar taip pat taikomi apribojimai mokėjimo ir elektroninių pinigų paslaugoms. Todėl daroma išvada, kad „Revolut“ veiksmas nebuvo savavališkas, o kiti Europoje veikiantys mokėjimo paslaugų teikėjai netrukus gali taip pat įvesti apribojimus.