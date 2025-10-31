Ukraina: ES turėtų padidinti muitus rusiškoms prekėms

27 valstybių narių blokas nuo Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasario mėnesį sumažino prekių importą iš Rusijos beveik 90 proc., tačiau kai kurios šalys vis dar importuoja rusišką naftą ir dujas, taip pat nedidelį metalo ir trąšų kiekį.
„Kelsime muitų įvedimo tokio tipo produktams klausimą“, – susitikime su prezidentu Volodymyru Zelenskiu sakė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha.
ES gali padidinti kai kuriuos muitus Rusijai kvalifikuota balsų dauguma ir be visų narių sutikimo, tačiau norint įvesti naujas sankcijas, reikalingas vienbalsis visų narių pritarimas. Vengrija ir Slovakija, kurios palaiko glaudžius ryšius su Kremliumi ir savo energijos poreikius tenkina rusiška nafta ir dujomis, nuolat blokuoja griežtesnes sankcijas Rusijai.
Briuselio duomenimis, rusiškos dujos 2025 m. vis dar sudaro apie 13 proc. ES importo. Praėjusią savaitę bloko šalys susitarė iki 2027-ųjų pabaigos laipsniškai nutraukti likusį dujų importą iš Rusijos, nors Vengrija ir Slovakija tam priešinosi.
