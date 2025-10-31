 
Kalendorius
Spalio 31 d., penktadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

ES šalys atsisakė planų dėl privalomo internetinių pokalbių stebėjimo

2025-10-31 16:59 / šaltinis: ELTA
2025-10-31 16:59

Europos Sąjunga (ES) atšaukė prieštaringai vertintus planus dėl privalomo internetinių pokalbių stebėjimo reglamento, neformaliai vadinamo „Chat Control“ (liet. Pokalbių kontrolė).

ES vėliava (nuotr. SCANPIX)

Europos Sąjunga (ES) atšaukė prieštaringai vertintus planus dėl privalomo internetinių pokalbių stebėjimo reglamento, neformaliai vadinamo „Chat Control“ (liet. Pokalbių kontrolė).

REKLAMA
0

Pasak ES diplomatų Briuselyje, penktadienį nepavyko surinkti reikiamos valstybių narių balsų daugumos sprendimui, pagal kurį „WhatsApp“, „Signal“ ir kitos žinučių platformos turėtų vykdyti pokalbių stenėjimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naujas kompromisinis pasiūlymas bus grindžiamas savanorišku dalyvavimu, pratęsiant esamą susitarimą su paslaugų teikėjais.

REKLAMA
REKLAMA

Vokietijos vidaus reikalų ministerijos atstovas spaudai sakė, kad naujas pasiūlymas yra labai sveikintinas.

REKLAMA

Vokietijos teisingumo ministrė Stefanie Hubig taip pat teigė esanti patenkinta pasiūlymu tęsti savanorišką žinučių nuskaitymą, nes kompromisas numato kovą su vaikų išnaudojimu internete, tuo pačiu išsaugant pagrindines ES valstybių narių piliečių teises.

Kritikai ne kartą pabrėžė masinio stebėjimo, kurį numatė siūlytas reglamento projektas, keliamą riziką.

REKLAMA
REKLAMA

Šį klausimą ES svarstė jau keletą metų: nuo tada, kai 2022 m. Europos Komisija pateikė pirminį reglamento pasiūlymą.

Pagal jį, internetiniai pokalbiai būtų automatiškai nuskaitomi, siekiant aptikti pranešimus su vaikų pornografija ir pranešti apie juos tyrimo institucijoms.

Pagal pasiūlymą tokios paslaugos kaip „WhatsApp“ ir „Signal“ turėtų nuskaityti pranešimus, įskaitant vaizdus, vaizdo įrašus ir URL adresus.

Dabartinis susitarimas, leidžiantis atlikti savanorišką nuskaitymą, baigia galioti 2026 m. balandžio mėn., todėl dabar padidės spaudimas užbaigti ilgai trunkančias derybas jį pratęsti.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų