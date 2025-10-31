Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Karas Ukrainoje

Rengiamas itin slaptas susitikimas dėl pagalbos Ukrainai: dalyviams bus uždrausta naudotis net telefonais

2025-10-31 13:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-31 13:30

Madride (Ispanija) lapkričio 4 d. vyks itin slaptas 35 šalių atstovų susitikimas, kuriame bus sprendžiama, kaip toliau remti Ukrainą. Žiniasklaida skelbia, kad „Norinčiųjų koalcijos“ pasitarimas vyks už uždarų durų, o dalyviams net bus uždrausta naudotis mobiliaisiais telefonais.

Rengiamas itin slaptas susitikimas dėl pagalbos Ukrainai: dalyviams bus uždrausta naudotis telefonais (nuotr. SCANPIX)
27

0

Kaip rašo „El Mundo“, susitikimas organizuojamas laikantis griežto slaptumo.

„Dalyviai buvo įspėti, kad mobilieji telefonai bus draudžiami (juos reikės atiduoti į specialiai tam skirtą vietą), taip pat prašoma neskelbti jokios informacijos apie susitikime įvykusius nutarimus viešose platformose ar socialiniuose tinkluose“, – teigia leidinys.

Pažymima, kad viršūnių susitikimas prasidės 9 val. ryto ir baigsis apie 15.30 val. Jo metu numatyti du diskusijų blokai, skirti pagalbos Ukrainai klausimams.

Siekiama atgrasyti Rusijos agresiją

Pirmojoje diskusijų dalyje dalyviai aptars, kaip patenkinti neatidėliotinus Ukrainos finansinius poreikius, įskaitant karinius ir gynybinius aspektus, bei kaip geriau koordinuoti iniciatyvas, skirtas sustiprinti spaudimą Rusijai.

Taip pat planuojama nustatyti pagalbos prioritetus ir pasiekti susitarimus dėl tolesnių veiksmų.

Antrojoje sesijoje šalys sieks parengti bendrą požiūrį į saugumo garantijas Ukrainai ir pasikeis nuomonėmis apie vykstančias diskusijas šia tema.

Daugiausia dėmesio bus skiriama teisiniams, politiniams ir diplomatiniams aspektams bei galimam savanorių koalicijos indėliui, siekiant atgrasyti Rusiją nuo agresyvių veiksmų ateityje.

Orbanas įsiuto: „Tokie politikai kaip Ursula von der Leyen įtraukė mus į karus“ (nuotr. SCANPIX)
Orbanas siekia suburti skeptikus dėl Ukrainos: štai kokios šalys prie jo jungiasi (19)
NYT: Europos atkaklumas jau davė vaisių (nuotr. SCANPIX)
NYT: Europos atkaklumas jau davė vaisių
Briuselyje – „visiškas chaosas“: viena šalis sugriovė ES planus dėl Ukrainos finansavimo (nuotr. SCANPIX)
„Visiškas chaosas“: viena šalis sugriovė ES planus dėl finansinės paramos Ukrainai (55)
Šokiruojanti naujiena rusams: valdžia kels mokesčius – trūksta pinigų karui (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Prieš susitikimą Budapešte – griežtas ES perspėjimas Trumpui dėl Putino (7)

