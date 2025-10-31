Rengiamas itin slaptas susitikimas dėl pagalbos Ukrainai: dalyviams bus uždrausta naudotis net telefonais

Kaip rašo „El Mundo“, susitikimas organizuojamas laikantis griežto slaptumo.
„Dalyviai buvo įspėti, kad mobilieji telefonai bus draudžiami (juos reikės atiduoti į specialiai tam skirtą vietą), taip pat prašoma neskelbti jokios informacijos apie susitikime įvykusius nutarimus viešose platformose ar socialiniuose tinkluose“, – teigia leidinys.
Pažymima, kad viršūnių susitikimas prasidės 9 val. ryto ir baigsis apie 15.30 val. Jo metu numatyti du diskusijų blokai, skirti pagalbos Ukrainai klausimams.
Siekiama atgrasyti Rusijos agresiją
Pirmojoje diskusijų dalyje dalyviai aptars, kaip patenkinti neatidėliotinus Ukrainos finansinius poreikius, įskaitant karinius ir gynybinius aspektus, bei kaip geriau koordinuoti iniciatyvas, skirtas sustiprinti spaudimą Rusijai.
Taip pat planuojama nustatyti pagalbos prioritetus ir pasiekti susitarimus dėl tolesnių veiksmų.
Antrojoje sesijoje šalys sieks parengti bendrą požiūrį į saugumo garantijas Ukrainai ir pasikeis nuomonėmis apie vykstančias diskusijas šia tema.
Daugiausia dėmesio bus skiriama teisiniams, politiniams ir diplomatiniams aspektams bei galimam savanorių koalicijos indėliui, siekiant atgrasyti Rusiją nuo agresyvių veiksmų ateityje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!