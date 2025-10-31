Lietuvoje aptiktas ukrainietis, veikęs Rusijos naudai: įtariamas savo valstybės išdavimu

Kaip teigė Lietuvoje viešintis Ukrainos generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenka, asmuo veikė Rusijos naudai.
Apie šį asmenį Ukrainos prokuratūros vadovas užsiminė per spaudos konferenciją penktadienį Generalinėje prokuratūroje Vilniuje, kai buvo paskelbta informacija, kad šią savaitę iš Ukrainos į Lietuvą buvo atgabentas Rusijos pilietis ir Rusijos karys, įtariamas karo nusikaltimu, įvykdytu Ukrainoje prieš Lietuvos pilietį.
„Lietuvos teritorijoje yra Ukrainos pilietis, kuris, deja, bet įvykdė valstybės išdavystę Rusijos labui. Mes prašysime ir bendradarbiausime su Lietuvos generaline prokuratūra, kad jis būtų išduotas Ukrainai“, – sakė R. Kravčenka.
Generalinė prokuratūra sako, kad įtariamojo Rusijos piliečio ir kario perdavimas vertinamas kaip itin svarbus precedentas veiksmingam tarptautiniam prokuratūros tarnybų bendradarbiavimui ir praktiniam tarptautinės humanitarinės teisės įgyvendinimui šiuolaikinėmis sąlygomis.
Tokie reikšmingi ikiteisminio tyrimo rezultatai pasiekti šalims sėkmingai bendradarbiaujant Eurojusto koordinuojamoje jungtinėje tyrimų grupėje (JTG), kurią 2022 metų kovo 25 dieną įsteigė Ukrainos, Lietuvos ir Lenkijos generaliniai prokurorai.
Šiuo metu prie JTG yra prisijungusios 7 valstybės, Europolas ir Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) prokuratūra.
