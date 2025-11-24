 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda: ES turi didinti spaudimą Rusijai, kad ši sutiktų su besąlygiškomis paliaubomis

2025-11-24 15:24 / šaltinis: BNS
2025-11-24 15:24

Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį nuotoliniame Europos Vadovų Tarybos (EVT) susitikime pasisakė už tęstinę ES paramą Ukrainai, spaudimą Rusijai dėl pradėto karo ir aktyvų įsitraukimą rengiant taikos planą.

Gitanas Nausėda (nuotr. Elta)

Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį nuotoliniame Europos Vadovų Tarybos (EVT) susitikime pasisakė už tęstinę ES paramą Ukrainai, spaudimą Rusijai dėl pradėto karo ir aktyvų įsitraukimą rengiant taikos planą.

3

„Šiuo metu vykstančios diskusijos tiesiogiai lemia ne tik Ukrainos, bet ir Europos ateitį. Turime reikšmingai sustiprinti Ukrainos derybines pozicijas, aktyviai dalyvauti ir teikti pasiūlymus, kurie leistų pasiekti teisingą ir tvarų susitarimą“, – Prezidentūros pranešime sakė G. Nausėda.

Pasak šalies vadovo, derybų proceso metu „ES turi didinti spaudimą Rusijai, kad ši sutiktų su besąlygiškomis paliaubomis, kaip pagrindine taikos derybų prielaida“.

Susitikimo metu prezidentas taip pat pasisakė už kiek įmanoma greitesnį sprendimą dėl reparacijų paskolos Ukrainai, panaudojant įšaldytus Rusijos aktyvus, taip pat 20-ojo ES sankcijų Rusijai paketo priėmimą.

„ES turi padėti Ukrainai plėsti gynybos pajėgumus ir suteikti realias saugumo garantijas, pasitelkiant „Norinčiųjų koalicijos“ formatą, taip pat paspartinti Ukrainos derybų dėl ES narystės pradžią su tikslu jas baigti 2030 metų“, – teigiama pranešime.

Anot jo, šalies vadovas pokalbio metu taip pat prieštaravo bet kokiam sutartiniam Ukrainos ginkluotųjų pajėgų pajėgumo suvaržymui, pažeidžiančiam šalies suverenitetą, reikalavimams Ukrainoje surengti skubius rinkimus.

Kaip skelbė BNS, neeilinis EVT posėdis surengtas po to, kai Vašingtonas parengė 28 punktų taikos planą, pagal kurį Kyjivas turėtų atiduoti Kremliui savo teritorijų, sumažinti kariuomenę ir pažadėti niekada nestoti į NATO.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atmeta tokį pasiūlymą, nes jis užbaigtų karą palankiomis Maskvai sąlygomis. Ukrainiečių lyderis pripažįsta, kad taip rizikuoja prarasti Vašingtoną kaip sąjungininką, tačiau sako negalįs išduoti Ukrainos.

Tuo metu didžiųjų Europos šalių lyderiai reaguodami į JAV taikos planą tvirtina, jog bet kokiam susitarimui, turinčiam įtakos ES ir NATO, reikia Europos partnerių patvirtinimo arba sąjungininkų konsensuso.

Taikos planą Ženevoje sekmadienį aptarė JAV, Ukrainos ir Europos pareigūnai. Jungtinės Valstijos derybas vadino reikšmingu žingsniu į priekį.

