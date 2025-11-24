 
Kalendorius
Lapkričio 24 d., pirmadienis
Vilnius 0°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kultūros asamblėja giria ministrę, bet kritikuoja prezidentą ir premjerę

2025-11-24 13:00 / šaltinis: ELTA
2025-11-24 13:00

Naujoji kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė priešingai nei prezidentas Gitanas Nausėda, premjerė Inga Ruginienė ar socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius, stengiasi suprasti susiklosčiusią situaciją kultūros sektoriuje, sako vienas iš Kultūros asamblėjos iniciatyvinės grupės narių Karolis Kaupinis. 

V. Aleknavičienė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Naujoji kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė priešingai nei prezidentas Gitanas Nausėda, premjerė Inga Ruginienė ar socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius, stengiasi suprasti susiklosčiusią situaciją kultūros sektoriuje, sako vienas iš Kultūros asamblėjos iniciatyvinės grupės narių Karolis Kaupinis. 

REKLAMA
1

„Naująją ministrę jūs matėte atėjusią į lapkričio 21 d. mitingą – priešingai negu prezidentą ar premjerę arba valdančiosios partijos pirmininką. Ministrė ten buvo, atėjo. Ministrė deda pastangas suvokti situaciją ir mes tai sveikiname“, – žurnalistams sakė K. Kaupinis. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip skelbta, penktadienį surengtame Kultūros asamblėjos mitinge „Kokios valstybės mes norime?“ apsilankiusi V. Aleknavičienė kalbėjosi su kultūros sektoriaus atstovais. 

REKLAMA
REKLAMA

Tiesa, nei premjerė, nei prezidentas mitinge neapsilankė. Šalies vadovas žurnalistams penktadienį komentavo, kad kultūros bendruomenė nebuvo išreiškusi noro matyti jį proteste bei pabrėžė, kad jeigu yra siekiama realiai spręsti šiam sektoriui kylančias problemas, po protestų turėtų įvykti ir konstruktyvus pokalbis prie bendro stalo.

REKLAMA

ELTA primena, kad socialdemokratams po koalicinės sutarties pasirašymo priklausiusi Kultūros ministerija, vykdant mainus, buvo perleista „Nemuno aušrai“. Tiesa, į ministerijos vadovo postą paskirtas viešos kritikos sulaukęs „aušriečių“ atstovas Ignotas Adomavičius ministru išbuvo tik kiek ilgiau nei savaitę.

Ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta peticija.

REKLAMA
REKLAMA

Tiesa, vėliau, socialdemokratų taryba apsisprendė susigrąžinti Kultūros ministeriją savo atsakomybėn, tačiau naujo ministro paieškos užtruko daugiau nei mėnesį. 

Į šias pareigas nuspręsta deleguoti socialdemokratę V. Aleknavičienę. 

Pastaroji ne kartą tikino, kad jos komandoje nebus „aušriečių“ ar su jais susijusių asmenų, tačiau protestus tęsiantys kultūrininkai sako šimtu procentu nėra tuo įsitikinę ir reikalauja valdžios prisiimti atsakomybę už susiklosčiusią padėtį Kultūros ministerijoje.  

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kultūros bendruomenės finalinis mitingas BNS Foto
Vilniuje – tūkstantinis kultūrininkų mitingas dėl Lietuvos ateities: „Gana tyčiotis iš Lietuvos“ (16)
Kultūros bendruomenės finalinis mitingas BNS Foto
Kultūrininkų mitinge žodžio ministrei nesuteiks (25)
Vilniuje pradėtas kultūrininkų mitingas – pasakė, ko reikalauja (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Kultūrininkai ragina treniruoti „pilietiškumo raumenis“ (11)
Gitanas Nausėda ir Diana Nausėdienė. ELTA / Julius Kalinskas
Prezidentas: kultūros problemas reikėtų spręsti prie bendro stalo, o ne gatvėje (7)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų