Vilniuje pradėtas kultūrininkų mitingas – pasakė, ko reikalauja

Iš skirtingų šalies regionų į Katedros aikštę atvykę keli šimtai mitinguotojų mosavo Lietuvos, Ukrainos vėliavomis, segėjo Kultūros asamblėjos simbolio ženklelius, buvo nešini plakatais: „Man rūpi Lietuva“, „Ego kuria diktatūrą“, „Mes giname respubliką“.
Be to, į protestą susirinkę kultūros, sporto, švietimo, mokslo, verslo, ūkio ir kitų sektorių atstovai stojo į eilę iš specialiai įrengtos palapinės pasiimti mitingo atributikos.
ELTA primena, kad socialdemokratams po koalicinės sutarties pasirašymo priklausiusi Kultūros ministerija, vykdant mainus, buvo perleista „Nemuno aušrai“. Tiesa, į ministerijos vadovo postą paskirtas viešos kritikos sulaukęs „aušriečių“ atstovas Ignotas Adomavičius ministru išbuvo tik kiek ilgiau nei savaitę.
Ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta peticija.
Tiesa, vėliau, socialdemokratų taryba apsisprendė susigrąžinti Kultūros ministeriją savo atsakomybėn, tačiau naujo ministro paieškos užtruko daugiau nei mėnesį.
Į šias pareigas nuspręsta deleguoti socialdemokratę V. Aleknavičienę.
Pastaroji ne kartą tikino, kad jos komandoje nebus „aušriečių“ ar su jais susijusių asmenų, tačiau protestus tęsiantys kultūrininkai sako šimtu procentu nėra tuo įsitikinę ir reikalauja valdžios prisiimti atsakomybę už susiklosčiusią padėtį Kultūros ministerijoje.
Susirinkę dalinosi, dėl ko atėjo
Eitynes ir mitingą rengiančios Kultūros asamblėjos iniciatyvinės grupės narė, Lietuvos šokio informacijos vadovė Gintarė Masteikaitė pabrėžė, kad protestas kalba jau ne tik apie nepriimtinus dalykus kultūros, bet ir kitose srityse.
„Protestas vyks toliau ir treniruos mūsų pilietiškumo raumenis, nes matome, kad reikia juos treniruoti. Turime labai daug probleminių taškų skirtinguose Lietuvos kampeliuose, mažesniuose miesteliuose, asamblėjos dygsta kaip grybai po lietaus visoje Lietuvoje, ir kiekvienas regionas pradeda kelti savo probleminius klausimus. Ir tai nėra tik kultūra, kultūra yra vienijanti linija, bet klausimai yra labai platūs“, – penktadienį žurnalistams teigė ji.
Pasak G. Masteikaitės, kultūros bendruomenė dar negali būti rami, kad Kultūros ministerijoje tikrai nebus „Nemuno aušros“ deleguotų atstovų, nes ministrės socialdemokratės Vaidos Aleknavičienės komanda dar nebaigta formuoti.
„Kitas dalykas, reikia nepamiršti, kad koalicijoje yra „Nemuno aušra“, kuri turi visus įrankius torpeduoti Kultūros ministeriją. Ir ne tik Kultūros ministeriją. Puikiai matome, kaip šiuo metu torpeduojamos kitos valstybinės institucijos, kaip torpeduojamas visuomeninis transliuotojas, valstybės institucijos menkinamos ir silpninamos iš vidaus. Mes manome, kad tai yra didžiulė problema“, – kalbėjo G. Masteikaitė.
Ji tvirtino, kad kultūros bendruomenė pasigenda politinės lyderystės, atsakomybės prisiėmimo, o koalicijos partneriai nesutramdo destabilizavimu užsiimančio savo nario.
„Norime labai aiškių atsiribojimų ir labai aiškių vertybinių pareiškimų, nes šiuo metu jų tiesiog nėra. Dėl to nėra jokio plano ir tikslo mums sustoti, nes nesame užtikrinti, kas bus, kai mes sustosime“, – pabrėžė Kultūros asamblėjos atstovė.
Į protesto akciją atėjęs 22 metų studentas Robertas Koraliovas BNS sakė atvykęs pasakyti, kokios valstybės nori.
„Aš tikrai nenoriu valstybės, kur klesti demagogija, kur vyksta bauginimai, kur klesti nebaudžiamumas. Manau, dėl to daugelis mato prasmę čia ateiti“, – teigė jis.
70 metų sociologas, buvęs dėstytojas Vilius Leonavičius tvirtino atėjęs palaikyti kultūros bendruomenės, kurios mobilizacija džiugina.
„Kultūra yra mūsų visų, ji yra kaip pagrindas. Ta kultūros darbuotojų mobilizacija man teikia vilčių ir aš atėjau palaikyti, kad jie integruosis ir taps tam tikra jėga, kuri galėtų diktuoti kultūros politiką Lietuvoje, kad vienaip ar kitaip paveiktų partijas, kurios ateina prie valdžios“, – kalbėjo jis.
Proteste dalyvaujanti 64 metų Lina Šimonienė sakė nenorinti tokio valstybės valdymo, koks yra dabar, nenorinti ir „atgal į Rusiją“.
„Žemaitaičio išsišokimai ir požiūris jau verčia ne juoktis, o verčia verkti. Tai yra baisu. Jeigu mes sunaikinsime viską vienu ypu per šią jų kadenciją, tai čia ne tik kultūros, čia visos Lietuvos reikalas“, – BNS sakė ji.
Už Nemuno aušrą balsavo daugiau kaip 186 tūkst. žmonių.
Kultūrininkai yra nekultūringi žmonės, nevertai gavę kultūrai skirtus LT biudžeto pinigus. Kultūringas žmogus demokratinių rinkimų rezultatus pripažįsta ir GERBIA; nenurodinėja laimėjusiai partijai kokią koaliciją sudaryti. Kova prieš rinkimus laimėjusią partiją – kova prieš demokratiją, teisėsauga turėtų įsikišti. Kovok rinkiminės kampanijos metu!