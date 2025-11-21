 
Kalendorius
Lapkričio 21 d., penktadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kultūrininkai rengia mitingą Nepriklausomybės aikštėje: Valdantieji su partneriais atakuoja laisvą žodį

2025-11-21 06:44 / šaltinis: ELTA
2025-11-21 06:44

Nors socialdemokratai į kultūros ministrus paskyrė partietę Vaidą Aleknavičienę, kultūros atstovai protestų nenutraukia ir penktadienį prie Seimo organizuoja mitingą „Kokios valstybės mes norime?“. Juo bus užbaigta mėnesį trukusi akcija „Mes esame kultūra“. Pasak vienos iš iniciatyvinės grupės narių Gintarės Masteikatės, Kultūros asamblėja tampa platesniu pilietiniu judėjimu.

Kultūrininkai reikalaus valdančiųjų atsakomybės – rengia dar vieną mitingą (nuotr. Elta)

Nors socialdemokratai į kultūros ministrus paskyrė partietę Vaidą Aleknavičienę, kultūros atstovai protestų nenutraukia ir penktadienį prie Seimo organizuoja mitingą „Kokios valstybės mes norime?“. Juo bus užbaigta mėnesį trukusi akcija „Mes esame kultūra“. Pasak vienos iš iniciatyvinės grupės narių Gintarės Masteikatės, Kultūros asamblėja tampa platesniu pilietiniu judėjimu.

REKLAMA
1

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mes nenorime ir negalime sustoti. Prie kultūros žmonių, jungiasi labai plati visuomenės dalis ne tik iš didžiųjų miestų, bet iš visos Lietuvos – tai labai svarbus aspektas. Žmonės pradeda atpažinti vertybinius dalykus, klausimus, kurie jiems svarbūs. Be to, jie pradeda atpažinti melą, tuščius žodžius. Jie nori pokyčių, todėl mes turime kalbėti“, – Eltai komentavo G. Masteikaitė. 

REKLAMA
REKLAMA

„Matome, ką daro valdantieji ir jų partneriai, kurie atakuoja laisvą žodį bei nori atakuoti pagrindines žiniasklaidos institucijas – tai yra labai didelis pavojus“, – pabrėžė ji. 

REKLAMA

Mitingas suvienys įvairių sektorių atstovus

Penktadienį vyksiančiame mitinge dalyvaus ne tik kultūros, bet ir kitų sektorių atstovai, sako iniciatyvinės grupės narė.

„Visus kviečiame 11-12 val. rinktis Katedros aikštėje. Keliausime pro Vyriausybę iki Seimo aikštės. Ten vyks pagrindinis renginys. Jo metu girdėsite labai daug šviesių žmonių, atvykusių iš visos Lietuvos ir atstovaujančių skirtingus sektorius: kultūrą, švietimą, mokslą. Iš regionų atvažiuos jaunimas. Turėsime verslo, pareigūnų, žemės ūkio atstovų, netgi liaudininkus, tautininkus“, – teigė meno prodiuserė. 

REKLAMA
REKLAMA

„Tarp kalbų bus daug kūrybinių intarpų, mes, menininkai – kitaip negalime. Bus muzikiniai, vizualiniai ir tekstiniai pasirodymai“, – tęsė ji. 

Nors Kultūros asamblėjos mitingas suvienys skirtingų sričių atstovus, visi jie kalbėsis apie tą patį, sako G. Masteikaitė.

„Visi kalbės ta pačia tema – kokios valstybės mes norime. Aptarsime ir tai, kas mus dabar jaudina, kokias problemas matome valstybėje. Visų kalbų vedamoji grandis yra vertybinis aspektas – žmonės kalba apie orumo, valdžios atsakomybės nebuvimą, didžiulę baimę, kuri stingdo žmones. Žinoma, didžiulis akcentas yra ir tai, kad mes matome mažėjančias kompetencijas ir atlaidumą melui ir jo pateisinimui“, – Eltai sakė viena iš mitingo organizatorių. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kviečia į mitingą atvykti ir politikus

Naujoji kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė renginio išvakarėse Eltai sakė, kad planuoja apsilankyti mitinge. Politikė pabrėžė, kad toliau bandys ieškoti dialogo su protestuojančia kultūros bendruomenė. 

Savo ruožtu G. Masteikaitė į mitingą kviečia atvykti ne tik ministrę, bet ir kitus politikus. 

REKLAMA

„Norėčiau pakviesti visus politikus atvykti į mitingą ir paklausyti savo žmonių, rinkėjų balsų – ką jie mano apie jų (politikų – ELTA) veiklą. Man atrodo, kad čia būtų labai geras dialogo mezgimo momentas ir susipažinimas bei išgirdimas tiesiai iš pirmų lūpų“, – pabrėžė ji. 

Kaip Eltai sakė meno prodiuserė, protestuojanti kultūros bendruomenė ir toliau pasigenda valdžios ryžtingumo prisiimant atsakomybę už susiklosčiusią situaciją Kultūros ministerijoje.

REKLAMA

„Kai Kultūros ministerija buvo atiduota „Nemuno aušros“ atsakomybėn – nuo to laiko mes nematome didelio progreso, kalbant apie valdžios suvokimą, sąmoningumą įgyvendinant politinius sprendimus. Mes matome didžiulį chaosą. Matome, kaip politinis darinys kelia destrukciją Vyriausybėje, kaip mūsų pagrindinės institucijos – tiek prezidentas, tiek premjerė neturi tvirto žodžio, nenuramina visuomenės, nepriima brandžių sprendimų, kurie užkirstų kelią destrukcijai“, – sakė G. Masteikaitė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tebėra neatsakytų klausimų

Nors V. Aleknavičienė ne kartą pabrėžė, kad jos politinėje komandoje nebus „aušriečių“ atstovų, kultūros atstovai nėra šimtu procentu tuo įsitikinę, sako G. Masteikaitė, mat ministrės komandoje vis dar trūksta vieno viceministro. 

Tiesa, pareigas jau eina laikinai ministerijai vadovavusios Ramintos Popovienės paskirta viceministrė Renata Kurmin ir buvęs atsistatydinusio premjero Gintauto Palucko patarėjas, kompozitorius Matas Drukteinis. Netrukus prie viceministrų komandos turėtų prisijungti buvusio kultūros ministro Šarūno Biručio komandoje dirbęs Viktoras Denisenko. 

REKLAMA

Ketvirtadienį viešojoje erdvėje kilo pasipiktinimas, kai paaiškėjo galima ketvirtoji pretendentė į viceministrus – Seimo narės Lilijos Vaitiekūnienės patarėja Liudvika Raslanienė.

Pastaroji sulaukė kritikos dėl įtartinų įrašų socialiniame tinkle „Facebook“. L. Raslanienė dalijosi įrašais, smerkiančiais kultūros protestą bei remiančiais buvusį „aušriečių“ ministrą Ignotą Adomavičių. Be to, jos paskyroje galima rasti jos pasidalintų rusiškų įrašų. 

REKLAMA

Vis dėlto, V. Aleknavičienė ketvirtadienio vakarą Eltai teigė, kad L. Raslanienės kandidatūra į viceministres nebėra svarstoma.

ELTA primena, kad V. Aleknavičienė ir anksčiau buvo deleguota į Kultūros ministerijos vadovus. Politikė buvo sulaukusi prezidento patvirtinimo, tačiau dar iki priesaikos pasitraukė iš pareigų socialdemokratams ir „aušriečiams“ sutarus dėl ministerijų mainų. Tuomet į kultūros ministrus paskirtas vos savaitę pareigose išdirbęs ir viešos kritikos sulaukęs „aušrietis“ Ignotas Adomavičius.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta peticija.

Vėliau, socialdemokratų taryba apsisprendė susigrąžinti Kultūros ministeriją savo atsakomybėn, tačiau naujo ministro paieškos užtruko daugiau nei mėnesį. Tai sukėlė svarstymų, kad galbūt Kultūros ministerijos komandos formavime galėjo dalyvauti anksčiau šią ministeriją valdę „aušriečiai“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų