Kultūrininkai rengia mitingą Nepriklausomybės aikštėje: Valdantieji su partneriais atakuoja laisvą žodį

„Mes nenorime ir negalime sustoti. Prie kultūros žmonių, jungiasi labai plati visuomenės dalis ne tik iš didžiųjų miestų, bet iš visos Lietuvos – tai labai svarbus aspektas. Žmonės pradeda atpažinti vertybinius dalykus, klausimus, kurie jiems svarbūs. Be to, jie pradeda atpažinti melą, tuščius žodžius. Jie nori pokyčių, todėl mes turime kalbėti“, – Eltai komentavo G. Masteikaitė.
„Matome, ką daro valdantieji ir jų partneriai, kurie atakuoja laisvą žodį bei nori atakuoti pagrindines žiniasklaidos institucijas – tai yra labai didelis pavojus“, – pabrėžė ji.
Mitingas suvienys įvairių sektorių atstovus
Penktadienį vyksiančiame mitinge dalyvaus ne tik kultūros, bet ir kitų sektorių atstovai, sako iniciatyvinės grupės narė.
„Visus kviečiame 11-12 val. rinktis Katedros aikštėje. Keliausime pro Vyriausybę iki Seimo aikštės. Ten vyks pagrindinis renginys. Jo metu girdėsite labai daug šviesių žmonių, atvykusių iš visos Lietuvos ir atstovaujančių skirtingus sektorius: kultūrą, švietimą, mokslą. Iš regionų atvažiuos jaunimas. Turėsime verslo, pareigūnų, žemės ūkio atstovų, netgi liaudininkus, tautininkus“, – teigė meno prodiuserė.
„Tarp kalbų bus daug kūrybinių intarpų, mes, menininkai – kitaip negalime. Bus muzikiniai, vizualiniai ir tekstiniai pasirodymai“, – tęsė ji.
Nors Kultūros asamblėjos mitingas suvienys skirtingų sričių atstovus, visi jie kalbėsis apie tą patį, sako G. Masteikaitė.
„Visi kalbės ta pačia tema – kokios valstybės mes norime. Aptarsime ir tai, kas mus dabar jaudina, kokias problemas matome valstybėje. Visų kalbų vedamoji grandis yra vertybinis aspektas – žmonės kalba apie orumo, valdžios atsakomybės nebuvimą, didžiulę baimę, kuri stingdo žmones. Žinoma, didžiulis akcentas yra ir tai, kad mes matome mažėjančias kompetencijas ir atlaidumą melui ir jo pateisinimui“, – Eltai sakė viena iš mitingo organizatorių.
Kviečia į mitingą atvykti ir politikus
Naujoji kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė renginio išvakarėse Eltai sakė, kad planuoja apsilankyti mitinge. Politikė pabrėžė, kad toliau bandys ieškoti dialogo su protestuojančia kultūros bendruomenė.
Savo ruožtu G. Masteikaitė į mitingą kviečia atvykti ne tik ministrę, bet ir kitus politikus.
„Norėčiau pakviesti visus politikus atvykti į mitingą ir paklausyti savo žmonių, rinkėjų balsų – ką jie mano apie jų (politikų – ELTA) veiklą. Man atrodo, kad čia būtų labai geras dialogo mezgimo momentas ir susipažinimas bei išgirdimas tiesiai iš pirmų lūpų“, – pabrėžė ji.
Kaip Eltai sakė meno prodiuserė, protestuojanti kultūros bendruomenė ir toliau pasigenda valdžios ryžtingumo prisiimant atsakomybę už susiklosčiusią situaciją Kultūros ministerijoje.
„Kai Kultūros ministerija buvo atiduota „Nemuno aušros“ atsakomybėn – nuo to laiko mes nematome didelio progreso, kalbant apie valdžios suvokimą, sąmoningumą įgyvendinant politinius sprendimus. Mes matome didžiulį chaosą. Matome, kaip politinis darinys kelia destrukciją Vyriausybėje, kaip mūsų pagrindinės institucijos – tiek prezidentas, tiek premjerė neturi tvirto žodžio, nenuramina visuomenės, nepriima brandžių sprendimų, kurie užkirstų kelią destrukcijai“, – sakė G. Masteikaitė.
Tebėra neatsakytų klausimų
Nors V. Aleknavičienė ne kartą pabrėžė, kad jos politinėje komandoje nebus „aušriečių“ atstovų, kultūros atstovai nėra šimtu procentu tuo įsitikinę, sako G. Masteikaitė, mat ministrės komandoje vis dar trūksta vieno viceministro.
Tiesa, pareigas jau eina laikinai ministerijai vadovavusios Ramintos Popovienės paskirta viceministrė Renata Kurmin ir buvęs atsistatydinusio premjero Gintauto Palucko patarėjas, kompozitorius Matas Drukteinis. Netrukus prie viceministrų komandos turėtų prisijungti buvusio kultūros ministro Šarūno Biručio komandoje dirbęs Viktoras Denisenko.
Ketvirtadienį viešojoje erdvėje kilo pasipiktinimas, kai paaiškėjo galima ketvirtoji pretendentė į viceministrus – Seimo narės Lilijos Vaitiekūnienės patarėja Liudvika Raslanienė.
Pastaroji sulaukė kritikos dėl įtartinų įrašų socialiniame tinkle „Facebook“. L. Raslanienė dalijosi įrašais, smerkiančiais kultūros protestą bei remiančiais buvusį „aušriečių“ ministrą Ignotą Adomavičių. Be to, jos paskyroje galima rasti jos pasidalintų rusiškų įrašų.
Vis dėlto, V. Aleknavičienė ketvirtadienio vakarą Eltai teigė, kad L. Raslanienės kandidatūra į viceministres nebėra svarstoma.
ELTA primena, kad V. Aleknavičienė ir anksčiau buvo deleguota į Kultūros ministerijos vadovus. Politikė buvo sulaukusi prezidento patvirtinimo, tačiau dar iki priesaikos pasitraukė iš pareigų socialdemokratams ir „aušriečiams“ sutarus dėl ministerijų mainų. Tuomet į kultūros ministrus paskirtas vos savaitę pareigose išdirbęs ir viešos kritikos sulaukęs „aušrietis“ Ignotas Adomavičius.
Ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta peticija.
Vėliau, socialdemokratų taryba apsisprendė susigrąžinti Kultūros ministeriją savo atsakomybėn, tačiau naujo ministro paieškos užtruko daugiau nei mėnesį. Tai sukėlė svarstymų, kad galbūt Kultūros ministerijos komandos formavime galėjo dalyvauti anksčiau šią ministeriją valdę „aušriečiai“.
