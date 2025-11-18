Kultūros ministerija pradeda Kauno valstybinės filharmonijos vadovo paieškas

Anot ministerijos, būsimasis direktorius turėtų aktyviai plėtoti Kauno regiono muzikinę kultūrą, bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio scenos meno įstaigomis kuriant bendrus projektus, įgyvendinti aukštos meninės vertės koncertines programas Lietuvoje ir užsienyje.
Be kita ko, naujasis vadovas turėtų ugdyti visuomenės pilietiškumą ir poreikį profesionaliai muzikai bei užtikrinti įstaigos kūrybinių programų prieinamumą įvairioms visuomenės grupėms.
Pretendentų dokumentai dalyvauti konkurse priimami iki gruodžio 5 dienos įskaitytinai.
Dabar filharmonijai vadovauja Justinas Krėpšta, jis koncertinės įstaigos direktoriumi dirba nuo 1987 metų, tuomet jai dar esant Lietuvos nacionalinės filharmonijos Kauno filialu, o nuo 2006-ųjų, filialui tapus savarankiška koncertine įstaiga, jis tapo Kauno valstybinės filharmonijos vadovu.
2012 metais J. Krėpštai suteiktas Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos docento vardas. 2017-aisiais už nuopelnus kultūrai ir menui skirtas aukščiausias Kultūros ministerijos apdovanojimas – Garbės ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk“.
Filharmonijos vadovo kadencijos trukmė – penkeri metai.
