 
Kalendorius
Lapkričio 21 d., penktadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Rugininei pasiuntė žinutę protestuojantiems kultūrininkams: turime įdėti daugiau pastangų

2025-11-21 14:20 / šaltinis: ELTA
2025-11-21 14:20

Vilniuje vykstant kultūros bendruomenės protestui, premjerė Inga Ruginienė sako, kad tai yra ženklas, jog reikia daugiau kalbėtis ir ieškoti kompromiso.

Kultūros bendruomenės finalinis mitingas BNS Foto
57

Vilniuje vykstant kultūros bendruomenės protestui, premjerė Inga Ruginienė sako, kad tai yra ženklas, jog reikia daugiau kalbėtis ir ieškoti kompromiso.

REKLAMA
1

„Aš tikrai matau, kad pilietinė visuomenė yra aktyvi“, – Kaune žurnalistams komentavo I. Ruginienė.

„Šiandien aš džiaugiuosi lygiai taip pat, kad jau daugybę dalykų, nepraėjus 2 mėnesiams, mes išsprendėme. Kultūros ministerija dirba, ten atsirado nuostabi ministrė. Radome sutarimą su sveikatos bendruomene (...), radome sutarimą tarp viešojo ir privataus sektoriaus“, – sakė ji.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kultūros bendruomenės finalinis mitingas
(57 nuotr.)
(57 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kultūros bendruomenės finalinis mitingas

Pasak Vyriausybės vadovės, stengiamasi ir dėl švietimo darbuotojų bei pareigūnų atlyginimų. Tiesa, politikė pripažino, jog dėl pareigūnų atlyginimų reikės papildomų pastangų.

REKLAMA
REKLAMA

Tuo metu kalbėdama apie sportininkų bendruomenės sprendimą jungtis prie vykstančio kultūros protesto, I. Ruginienė pabrėžė, jog nepaisant rasto sutarimo dėl ši sektoriaus finansavimo, skirtingų nuomonių buvimas yra suprantamas. 

REKLAMA

„Sportininkų bendruomenei taip pat rastas sutarimas dėl finansavimo, bet aš suprantu, kad skirtingos grupės galbūt turi kitą nuomonę. Šitas protestas duoda mums ženklą, kad mes turime dar daugiau kalbėti, dar daugiau išgirsti skirtingas nuomones ir įdėti daugiau pastangų į kompromisų ieškojimą“, – apibendrino premjerė.

Kaip jau buvo skelbta, penktadienį sostinėje prasidėjo finalinis Kultūros asamblėjos mitingas „Kokios valstybės mes norime?“. Juo užbaigiama mėnesį trukusi akcija „Mes esame kultūra“. Mitingo organizatoriai kviečia pasipriešinti demokratijos pamatų ardymui bei reikalauti valdančiųjų atsakomybės už savo veiksmus. 

REKLAMA
REKLAMA

ELTA primena, kad socialdemokratams po koalicinės sutarties pasirašymo priklausiusi Kultūros ministerija, vykdant mainus, buvo perleista „Nemuno aušrai“. Tiesa, į ministerijos vadovo postą paskirtas viešos kritikos sulaukęs „aušriečių“ atstovas Ignotas Adomavičius ministru išbuvo tik kiek ilgiau nei savaitę.

Ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta peticija.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tiesa, vėliau, socialdemokratų taryba apsisprendė susigrąžinti Kultūros ministeriją savo atsakomybėn, tačiau naujo ministro paieškos užtruko daugiau nei mėnesį. 

Į šias pareigas nuspręsta deleguoti socialdemokratę Vaidą Aleknavičienę. 

Pastaroji ne kartą tikino, kad jos komandoje nebus „aušriečių“ ar su jais susijusių asmenų, tačiau protestus tęsiantys kultūrininkai sako šimtu procentu nėra tuo įsitikinę ir reikalauja valdžios prisiimti atsakomybę už susiklosčiusią padėtį Kultūros ministerijoje.  

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vilniuje pradėtas kultūrininkų mitingas – pasakė, ko reikalauja (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Kultūrininkai ragina treniruoti „pilietiškumo raumenis“ (10)
Inga Ruginienė, Ignas Dobrovolskas. ELTA / Dainius Labutis
Krizė po krizės – ar Ingos Ruginienės Vyriausybė grimzta vis giliau? (28)
Kultūros bendruomenės protestas dėl kandidato į kultūros ministrus ir šios ministerijos perdavimo „Nemuno aušrai“. ELTA / Žygimantas Gedvila
Verygai kyla klausimas, koks yra kultūros bendruomenės protesto tikslas: man dabar jau įdomus yra tas turinys (12)
Inga Ruginienė (nuotr. Roberto Riabovo)
Kultūrininkams kyla klausimų dėl premjerės pasirinkimų: „Jausmas, kad prarasti ištisi du mėnesiai“ (5)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų