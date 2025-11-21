 
Kalendorius
Lapkričio 21 d., penktadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė ramina: turime galimybę vėl uždaryti sieną su Baltarusija

Papildyta 14.28 val.
2025-11-21 14:11 / šaltinis: ELTA
2025-11-21 14:11

Po sienos su Baltarusija atidarymo ketvirtadienio naktį kontrabandiniams balionams vėl sutrikdžius oro uosto darbą, premjerė Inga Ruginienė toliau kartoja, kad situacijai pasikeitus Vyriausybė gali vėl priimti sprendimą uždaryti sieną.

Sunkvežimiai Baltarusijos ir Lietuvos pasienyje (nuotr. SCANPIX)

Po sienos su Baltarusija atidarymo ketvirtadienio naktį kontrabandiniams balionams vėl sutrikdžius oro uosto darbą, premjerė Inga Ruginienė toliau kartoja, kad situacijai pasikeitus Vyriausybė gali vėl priimti sprendimą uždaryti sieną.

REKLAMA
3

„Sienos uždarymas buvo kaip kraštutinė priemonė, kuri buvo kaip atsakas į tikslingai nukreiptus balionus link oro uosto – sakome, šiandien matome, kad galime atidaryti sienas, bet neatmetame galimybės uždaryti vėl sienas neribotam laikui, jei situacija keisis į blogąją pusę. Balionai yra mūsų nauja realybė, bet persidėlioję naujai algoritmus galime pasakyti, kad vis mažiau uždarome oro uostus“, – žurnalistams Kaune penktadienį sakė premjerė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Vakar ir užvakar aiškiai sakiau – vien tik atidarymu ir uždarymu staiga balionų neišjungsime, kiekvieną kartą, kai kalbame apie šitą klausimą, yra daug strateginių veiksmų“, – teigė ji.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak premjerės, yra koordinuojami teisėsaugos veiksmai, Lietuva konsultuojasi su tarptautiniais partneriais, dirbama diplomatiniais kanalais.

REKLAMA

Prasidėjus kontrabandinių balionų antplūdžiui, Vyriausybė spalio mėnesį, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, nusprendė uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus (PKP) su Baltarusija, jie atidaryti anksčiau nei planuota – vidurnaktį iš trečiadienio į ketvirtadienį.

Sprendimą atidaryti sieną anksčiau Lietuvos Vyriausybė priėmė po to, kai sumažėjo kontrabandinių balionų iš Baltarusijos srautai, trikdantys šalies oro uostų darbą.

REKLAMA
REKLAMA

Visgi ketvirtadienio vakarą kontrabandinių balionų grėsmė vėl sutrikdė Vilniaus oro uosto veiklą.

Premjerės teigimu, dabartiniai Aliaksandro Lukašenkos veiksmai tik rodo, kad Lietuva pagrįstai Minsko sprendimus dėl kontrabandos balionų, vilkikų eismo stabdymo vertino kaip hibridinę ataką.

„Lukašenka savo veiksmais parodė, kad mes buvome teisūs kalbėdami apie hibridinę ataką“, – pabrėžė Vyriausybės vadovė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Lietuvos oro uostų (LTOU) duomenimis, dėl ketvirtadienio ribojimų paveikta apie 1,1 tūkst. keleivių, vienas skrydis nukreiptas iš Turkijos į Rygą, atšaukti skrydžiai iš Vilniaus į Varšuvą ir atvirkščiai, taip pat skrydžiai iš Helsinkio ir atvirkščiai, kiti skrydžiai pavėlinti.

Taminskas: situacija dėl vežėjų dar yra sprendžiama

Kaip skelbta, Lietuvai atidarius sieną su Baltarusija, pasienyje įstrigę Lietuvos vežėjai ir toliau negali išvykti iš specialių stovėjimo aikštelių, stovėjimas jose yra papildomai apmokestinamas.

REKLAMA

Susisiekimo ministras Juras Taminskas teigė, kad situacija dėl Baltarusijoje strigusių vilkikų vis dar sprendžiama. 

„Situacija dar yra nepasikeitusi, tokia pati. Šiandien dienos metu bendravau su vežėjais, situacija dar sprendžiama“, – žurnalistams Kaune teigė J. Taminskas.  

„Vyksta procesas“, – akcentavo jis.

Anksčiau penktadienį vežėjų atstovai Eltai patvirtino, kad Lietuvoje registruoti vilkikai vis dar neįvažiuoja į šalį.

Kaip skelbta, pasienyje gali būti įstrigę iki tūkstančio Lietuvoje registruotų vilkikų.

indeliai.lt

REKLAMA
Negražu, bet
Negražu, bet
2025-11-21 14:23
Reikia pripažinti - kolchozo bulbafiureris išdūrė Lietuvos premjerę, Autobusai iš Wilno į Minską važiuoja, balionai skraido, Wilno oro uostas vėl uždarytas, O Lietuvos fūros, kaip stovėjo taip ir stovi belarusijoje. Gal Grygyškių mergaitei laikas poilsio ? Kaip šakalienei ?
Atsakyti
Jonas
Jonas
2025-11-21 14:40
Argi be kiausiniu televizoriu vagiui rautis pris Bulbafiureri. Uzmove ant syskos eilini karta. Siuskit Kascieju sutvarkis reikala
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (3)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų