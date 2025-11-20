Ruginienė nevertina siūlymo įšaldyti LRT finansavimą: „Tai Seimo narių prerogatyva“

„Nevertinu, tai yra Seimo narių prerogatyva teikti pasiūlymus, juos aptarinėti ir už juos balsuoti. Kol kas komitetas pritarė tam, pasižiūrėsime, kaip pritars Seimas“, – ketvirtadienį žurnalistams Seime teigė I. Ruginienė.
„Noriu pasakyti, kad tikrai turime pakankamai įtemptą biudžetą, visas pastangas dedame, kad visose srityse dirbantys darbuotojai galėtų jausti atlyginimų augimą kitais metais. Tam mes turime nacionalinę kolektyvinę sutartį, kuri užtikrins ir tai pačiai LRT darbuotojų augimą kitiems metams“, – pabrėžė ji.
Kaip skelbta, Seimo BFK trečiadienį „aušriečių“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjūdžio frakcijos narių siūlymui įšaldyti dabartinį LRT skiriamą finansavimą. Pagal šią iniciatyvą, ateinančius trejus metus visuomeninio transliuotojo veiklai siūloma skirti apie 80 mln. eurų.
Pagal dabar galiojančią tvarką, LRT iš valstybės biudžeto kiekvienais metais skiriamas 1 proc. užpraeitų metų faktiškai gautų biudžeto lėšų iš gyventojų pajamų mokesčio (GPM) ir 1,3 proc. akcizo pajamų.
Savo ruožtu siūlymą registravę parlamentarai sako, kad po 2029 m. LRT turėtų būti skiriama 0,75 proc. GPM pajamų ir 0,8 proc. akcizo lėšų.
Tiesa, dėl šių siūlymų Seimas dar turės spręsti plenarinių posėdžių salėje.
Visgi, socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė, kad įšaldžius transliuotojui skiriamą finansavimą, likę pinigai galėtų būti skiriami kultūros sektoriui.
LRT finansavimas šiemet siekė beveik 80 mln. eurų. Kitų metų valstybės biudžete nacionalinio transliuotojo asignavimams kol kas numatyti daugiau nei 88 mln.
Pagal dabartinį įstatymą, visuomeniniam transliuotojui skiriamų asignavimų dydis neturi būti mažesnis nei skirtas 2019 metais.
Skaičiuojama, kad pastaruosius metus LRT finansavimas augo – 2020 m. siekė 46,3 mln. eurų, 2021 m. – 53,79 mln. eurų, 2022 m. – 55,43 mln. eurų, 2023 m. – 63,43 mln. eurų, 2024 m. 72,88 mln. eurų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!