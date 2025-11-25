Zelenskis perspėjo dėl to, kas laukia artimiausiomis dienomis: „Suprantame, su kuo turime reikalų“

„Turime suprasti, kad Rusija nesumažins spaudimo Ukrainai, todėl šiais dienomis, savaitėmis reikia labai atidžiai vertinti oro pavojaus signalus ir visas panašias grėsmes dėl smūgių“, – sako jis.
„Mes tiksliai suprantame, su kuo turime reikalų, ir visi įsakymai oro pajėgoms bei visoms kitoms Ukrainos gynybos ir saugumo pajėgoms yra duoti. Reaguosime.
Ir būtų teisinga, kad visi mūsų partneriai – ir visų pirma amerikiečiai – atsižvelgtų į grėsmę, kurią mato ir jų žvalgyba, ir jei vyksta derybos, jei yra konstruktyvus požiūris, jei tikrai baigiame karą, tai neturėtų būti raketų, neturėtų būti masinių smūgių Ukrainai, mūsų žmonėms“, – pabrėžia V. Zelenskis.
Ukrainos prezidentas taip pat pranešė, kad Ukrainos delegacija grįžo iš Ženevos po derybų su amerikiečiais ir europiečiais, ir dabar sąrašas būtinų žingsnių karui užbaigti gali tapti veiksmingas.
Anot V. Zelenskio, po Ženevos plano punktų sumažėjo, jų jau nebe 28, ir „šioje struktūroje atsižvelgta į daugelį teisingų dalykų“.
„Dar yra ką dirbti visiems kartu – tai labai sudėtinga – kad būtų parengtas galutinis dokumentas, ir viską reikia padaryti tinkamai. Mes vertiname tai, kad didžioji pasaulio dalis yra pasirengusi mums padėti, o amerikiečiai yra nusiteikę konstruktyviai. Iš tiesų, vakar visą dieną vyko susitikimai, tai buvo sudėtingas, labai detalus darbas“, – sako V. Zelenskis.
Per Rusijos oro antskrydžius Kyjive sužeisti mažiausiai šeši žmonės
Rusija praėjusią naktį surengė naujus oro antskrydžius prieš Kyjivą, nepaisydama vykstančių derybų dėl taikos susitarimo, antradienį anksti ryte pranešė Ukrainos žiniasklaida.
Sostinė buvo atakuota balistinėmis raketomis ir dronais, pranešė Ukrainos žiniasklaida, tarp jų ir portalas „The Kyiv Independent“. Pranešama apie sprogimus ir elektros tiekimo pertrūkius keliuose miesto rajonuose, mažiausiai šeši žmonės buvo sužeisti.
Kyjivo meras Vitalijus Kličko sakė, kad buvo smogta gyvenamiesiems namams, juose kilo gaisrai. Jis pridūrė, kad buvo evakuotas 22 aukštų pastatas.
Pasak „The Kyiv Independent“, Ukrainos energetikos ministerija apibūdino šį išpuolį kaip „masinę kombinuotą ataką“ prieš šalies energetikos infrastruktūrą. Ukrainos oro pajėgos paskelbė oro pavojų visoje šalyje, kai Rusijos kariniai lėktuvai pakilo iš bazių Rusijoje.
Ukraina, Europos partnerės ir JAV intensyviai derasi dėl galimo taikos susitarimo gairių. Kol kas neaišku, kaip galėtų atrodyti ilgalaikis kompromisas tarp Ukrainos ir Rusijos.
