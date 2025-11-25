 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Karas Ukrainoje

Karas Ukrainoje. Trumpas ir Zelenskis planuoja susitikti: aiškėja kada ir apie ką kalbės

2025-11-25 07:05 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / parengė:
2025-11-25 07:05

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis gali susitikti Vašingtone dar šią savaitę, skelbia „The Telegraph“. Susitikimas būtų skirtas tam, kad būtų galutinai suderintas 19 punktų karo Ukrainoje pabaigos planas.

Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio susitikimas Baltuosiuose rūmuose (nuotr. SCANPIX)
13

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis gali susitikti Vašingtone dar šią savaitę, skelbia „The Telegraph“. Susitikimas būtų skirtas tam, kad būtų galutinai suderintas 19 punktų karo Ukrainoje pabaigos planas.

19

Straipsnyje teigiama, kad D. Trumpas ir V. Zelenskis derėsis dėl Ukrainos taikos susitarimo dalies, likusios pirminių jų patarėjų derybų.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
TIESIOGIAI
Atnaujinti
s.
Karas Ukrainoje
Svarbiausios naujienos
07:38

Trumpas ir Zelenskis planuoja susitikti: aiškėja kada ir apie ką kalbės

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis gali susitikti Vašingtone dar šią savaitę, skelbia „The Telegraph“. Susitikimas būtų skirtas tam, kad būtų galutinai suderintas 19 punktų karo Ukrainoje pabaigos planas.

Straipsnyje teigiama, kad D. Trumpas ir V. Zelenskis derėsis dėl Ukrainos taikos susitarimo dalies, likusios pirminių jų patarėjų derybų.

JAV ir Ukrainos pareigūnai derybų Ženevoje metu susitarė dėl naujo 19 punktų plano, kuriuo siekiama užbaigti karą.

Vis dėlto politiškai jautriausi sprendimai bus priimti šalių prezidentų per tolesnius tiesioginių derybų raundus.

Tiesioginės derybos galėtų prasidėti šią savaitę. Yra nepatvirtintų pranešimų, kad V. Zelenskis gali vykti į Vašingtoną. Pagrindiniai ginčytini klausimai yra žemės mainai ir nauji saugumo santykiai tarp JAV, NATO ir Rusijos.

Aukščiausi Vašingtono ir Kyjivo pareigūnai susitiko derybų Šveicarijoje. Prieš jas buvo nutekintos 28 punktų taikos plano, kurį parengė JAV ir Rusijos pareigūnai, detalės.

JAV valstybės sekretorius Marco Rubio šias derybas pavadino „geriausiu susitikimu“ nuo tada, kai JAV pradėjo diplomatines pastangas užbaigti karą Ukrainoje. Derybų rezultatas – nauja 19 punktų strategija, kuri bus pateikta D. Trumpui ir V. Zelenskiui.

V. Zelenskis sakė, kad buvo žengti „svarbūs žingsniai“, bet reikia daugiau darbo, kad būtų galima derėtis dėl karo pabaigos.

„Dabar sąrašas veiksmų, būtinų karui užbaigti, gali tapti įgyvendinamas. Šiuo metu, po Ženevos, punktų yra mažiau – nebe 28 – ir daugelis tinkamų elementų buvo įtraukti į šį planą.

Mums visiems dar yra ką nuveikti – tai labai sudėtinga – norint užbaigti dokumentą, ir mes turime viską daryti oriai. Mes vertiname tai, kad didžioji pasaulio dalis yra pasirengusi mums padėti ir kad Amerikos pusė į tai žiūri konstruktyviai“, – pirmadienio vakarą savo „Telegram“ rašė jis.

07:25

Zelenskis perspėjo dėl to, kas laukia artimiausiomis dienomis: „Suprantame, su kuo turime reikalų“

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis perspėjo ukrainiečius, kad šiomis dienomis jie turėtų labai atidžiai vertinti Rusijos grėsmę smogti Ukrainai. Apie tai jis kalbėjo savo kasdieniniame kreipimesi, rašo „Ukrainska Pravda“.

„Turime suprasti, kad Rusija nesumažins spaudimo Ukrainai, todėl šiais dienomis, savaitėmis reikia labai atidžiai vertinti oro pavojaus signalus ir visas panašias grėsmes dėl smūgių“, – sako jis.

07:01

Gubernatorius: per Ukrainos smūgius Rusijos Rostovo sričiai žuvo trys žmonės

Ukrainos oro smūgiai nusinešė mažiausiai trijų žmonių gyvybes Rusijos Rostovo srityje, antradienį pranešė laikinasis gubernatorius.

„Šios nakties priešo ataka atnešė didelį skausmą – Taganroge žuvo vienas žmogus“, – rašė Jurijus Sliusaras „Telegram“ tinkle.

Vėliau jis pridūrė: „Deja, gydytojai negalėjo išgelbėti dar dviejų žmonių; jie mirė ligoninėje nuo patirtų sužalojimų.“

„Dėl naktį įvykusio masinio oro smūgio mūsų miestui buvo apgadinti du daugiabučiai namai, privatus namas, Mechanikos koledžo pastatas, dvi pramonės įmonės ir vaikų darželis Nr. 7“, – „Telegram“ tinkle pranešė Taganrogo merė Svetlana Kambulova.

Pasienyje su Ukraina esančios Krasnodaro srities gubernatorius Veniaminas Kondratjevas praėjusios nakties bombardavimą pavadino „viena iš ilgiausių ir didžiausių Kyjivo režimo atakų“.

07:00

Per Rusijos oro antskrydžius Kyjive sužeisti mažiausiai šeši žmonės

Rusija praėjusią naktį surengė naujus oro antskrydžius prieš Kyjivą, nepaisydama vykstančių derybų dėl taikos susitarimo, antradienį anksti ryte pranešė Ukrainos žiniasklaida.

Sostinė buvo atakuota balistinėmis raketomis ir dronais, pranešė Ukrainos žiniasklaida, tarp jų ir portalas „The Kyiv Independent“. Pranešama apie sprogimus ir elektros tiekimo pertrūkius keliuose miesto rajonuose, mažiausiai šeši žmonės buvo sužeisti.

Kyjivo meras Vitalijus Kličko sakė, kad buvo smogta gyvenamiesiems namams, juose kilo gaisrai. Jis pridūrė, kad buvo evakuotas 22 aukštų pastatas.

Pasak „The Kyiv Independent“, Ukrainos energetikos ministerija apibūdino šį išpuolį kaip „masinę kombinuotą ataką“ prieš šalies energetikos infrastruktūrą. Ukrainos oro pajėgos paskelbė oro pavojų visoje šalyje, kai Rusijos kariniai lėktuvai pakilo iš bazių Rusijoje.

Ukraina, Europos partnerės ir JAV intensyviai derasi dėl galimo taikos susitarimo gairių. Kol kas neaišku, kaip galėtų atrodyti ilgalaikis kompromisas tarp Ukrainos ir Rusijos.

