Baltieji rūmai apie derybas dėl Ukrainos: „Esame labai geroje pozicijoje“

„Visi optimistiškai vertina vakarykščius įvykius Ženevoje“, – pirmadienį sakė ji.
Pasak K. Leavitt, valstybės sekretorius Marco Rubio, specialusis pasiuntinys Steve‘as Witkoffas ir visa komanda dirbo prie 28 taikos plano punktų. Atstovė akcentavo, kad jį parengė Jungtinės Amerikos Valstijos, o procese dalyvavo abi pusės – tiek rusai, tiek ukrainiečiai.
„Buvo susitarta dėl didžiosios daugumos šių punktų“, – tikino JAV administracijos atstovė. Ji patikslino, kad Ukrainos pusė dirbo prie formuluočių.
„Todėl mums atrodo, kad esame labai geroje pozicijoje“, – dėstė K. Leavitt. Tuo pat metu ji pabrėžė, kad Vašingtonas nori susitarti dėl visų punktų.
„Žinoma, turėsime užtikrinti, kad su jais sutiktų ir kita šio karo šalis – rusai“, – kalbėjo K. Leavitt.
Paprašyta pakomentuoti, ar prezidentas Donaldas Trumpas palieka galioti ketvirtadienio terminą, atstovė pažymėjo, kad D. Trumpas nori, jog „šis susitarimas būtų sudarytas kuo greičiau, ir tiki, kad jo komanda daro viską, ką gali, kad jis pasiektų finišo tiesiąją“.
Kaip jau skelbė „Ukrinform“, Ukraina ir JAV po abiejų šalių delegacijų derybų Ženevoje susitarė toliau dirbti prie bendrų taikos susitarimo pasiūlymų. Šalys patvirtino, kad bet kokiame būsimame susitarime turi būti visapusiškai gerbiamas Ukrainos suverenitetas, be to, jis turi užtikrinti ilgalaikę ir teisingą taiką. Šalys po derybų parengė atnaujintą ir pataisytą taikos pagrindų dokumentą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!