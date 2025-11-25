Ukraina po naujo kruvino rusų smūgio: Putinas atsakė Trumpui

Rusijos prezidentas Vladimiras „Putinas pateikė teroristinį atsaką į Jungtinių Valstijų ir prezidento (Donaldo) Trumpo taikos pasiūlymus. Raketų ir bepiločių orlaivių spiečiumi prieš Ukrainą“, – socialiniuose tinkluose tvirtino Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha.
Ukrainos valdžia: per naktinius Rusijos smūgius Kyjive žuvo šeši žmonės
Rusija naktį raketomis ir bepiločiais orlaiviais atakavo Kyjivą, žuvo šeši žmonės, antradienį pranešė Ukrainos valdžios institucijos.
Kyjivo karinės administracijos vadovas Tymuras Tkačenka teigė, kad keturi žmonės žuvo, o dar bent trys buvo sužeisti Sviatošinsko rajone. Avarinės tarnybos kiek anksčiau nurodė, kad per smūgį į daugiabutį rytiniame Dniepro rajone žuvo du žmonės.
Pasak leidinio „The Kyiv Independent“ žurnalistų, apie garsius sprogimus sostinėje iš pradžių pranešta apie 1 val. nakties vietos laiku. Valdžia įspėjo apie balistinių raketų grėsmę Kyjive ir pažymėjo, kad mieste veikia oro gynyba.
Pečerų rajone buvo apgadinti keli daugiaaukščiai gyvenamieji pastatai, kurie užsiliepsnojo, pareiškė meras Vitalijus Klyčko. Vienu iš taikinių tapo 22 aukštų daugiabutis, buvo apgadinti keli jo aukštai. Dniepro rajone užsidegė devynaukštis gyvenamasis pastatas. Valdžios institucijos taip pat nurodė, kad šiame rajone dar užsiliepsnojo garažas.
Už sostinės ribų per Rusijos ataką buvo nusitaikyta į namus ir butus Kyjivo srityje. Bila Cerkvos mieste buvo „visiškai sunaikinti“ keturi namai, informavo Valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba. Apie raketų ir bepiločių orlaivių skrydžius pranešta ir kituose regionuose, įskaitant Zaporižios ir Charkivo sritis.
Atakos buvo surengtos po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas iš pradžių davė Ukrainai laiko iki lapkričio 27 d., kai Amerikoje bus švenčiama Padėkos diena, atsakyti į jo pasiūlymą, kuriuo siekiama nutraukti kovas. Kyjivas ir jo sąjungininkai savaitgalį atkakliai dirbo prie Vašingtono 28 punktų plano, kuris iš pradžių buvo artimas Rusijos reikalavimams ir numatė, kad užpulta šalis turėtų atsisakyti teritorijų, sumažinti savo kariuomenės dydį ir pažadėti niekada nestoti į NATO.
Savaitgalį Ženevoje surengtose skubiose derybose buvo išgvildenta atnaujinta versija, kuria siekiama „išsaugoti Ukrainos suverenitetą“. Kyjivą remiančios šalys antradienį turėtų surengti vaizdo skambutį ir aptarti šio plano būseną.
