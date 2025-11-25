Konservatorių pirmininkas: derėtis dėl lietuviškų vilkikų reikėtų prašyti JAV pagalbos

„Išeitis yra labai sudėtinga. Aš siūlyčiau, kad derybos dėl situacijos persikeltų į Amerikos ir Baltarusijos derybų lygmenį“, – antradienį Seime žurnalistams sakė Laurynas Kasčiūnas.
„Vienintelis būdas išnaudoti šitoje vietoje amerikiečių struktūrinę galią“, – pridūrė jis.
Pasak Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų pirmininko, neaišku, ar ir šis formatas duotų rezultatą ir būtų tvarus.
„Tačiau tai, kas dabar vyksta, yra pasityčiojimas iš Lietuvos. Jeigu startavome su viena problema, tai finišuojame su trimis problemomis. Taip neturi būti. Reikia pakelti mūsų derybinę galią, o tai galima padaryti tik su tais, kurie turi atskirą takelį (bendravimo su Minsku – BNS). Tokį atskirą takelį šiandien turi JAV“, – kalbėjo politikas.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas prieš keletą savaičių paskyrė specialųjį pasiuntinį Baltarusijai, juo tapo teisininkas Johnas Coale'as.
L. Kasčiūnas pabrėžė, kad tokiose derybose tuo pačiu reikėtų nustatyti savo raudonąsias linijas, tai yra kokių nuolaidų Lietuva nedarys.
„Tikrai neabejokime, kad (Aliaksandras – BNS) Lukašenka norės sankcijų atšaukimo, trąšų tranzito ir kitų dalykų. Ne, čia raudonos linijos. Bet yra vietų, kur jį tikrai būtų galima spustelėti ir tą galėtų padaryti kolegos iš kitos Atlanto pusės“, – teigė L. Kasčiūnas.
Trys opozicinės frakcijos trečiadienį į bendrą posėdį kviečia užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį ir vidaus reikalų ministrą Vladislavą Kondratovičių, kad jie pristatytų situaciją ir galimas išeitis.
BNS rašė, kad dėl kontrabandai naudojamų meteorologinių balionų keliamos grėsmės Lietuva spalio pabaigoje mėnesiui buvo uždariusi sieną su Baltarusija, tačiau ją praėjusią savaitę atidarė, argumentuodama pagerėjusia situacija.
Minsko režimas lietuviškų vilkikų neišleidžia iš šalies, reikalaudami derybų užsienio reikalų ministerijų lygiu.
Anot premjerės Ingos Ruginienės, tokia situacija įrodo, kad Minsko režimas vykdo hibridinę ataką prieš Lietuvą. Šalies diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys dėl taikomos ekonominės prievartos tai vadino kombinuota režimo ataka.
