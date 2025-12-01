Meghan Markle atskleidė, kuo patraukė princas Harry: ši jo savybė nustebins

M. Markle pernelyg nesidomėjo princo Harry karališkuoju statusu. Vietoje to, ji mėgo jo žaismingą ir vaikišką prigimtį.
Pirmieji susitikimai
Sasekso hercogas ir hercogienė pirmą kartą susitiko 2016 m. liepą aklame pasimatyme, kurį suorganizavo bendri draugai, pranešė Mirror.
Vos kitą dieną jie leidosi į antrą pasimatymą, pajutę stiprų ryšį. Ir nors daugumą žmonių pribloštų pasimatymas su princu, Meghan nesvarbu buvo nei jo gyvenimas Kensingtono rūmuose, nei tai, kad jo močiutė buvo karalienė.
„Jis mane myli taip drąsiai, taip visiškai, ir jis turi kitokią perspektyvą, nes mato žiniasklaidą, kurios aš nematau“, – sakė buvusi „Suits“ aktorė. Dviejų vaikų mama Meghan pridūrė: „Niekas pasaulyje manęs nemyli labiau nei jis, todėl aš žinau, kad jis visada manimi rūpinsis.“
„Tu turi žmogų, kuriam būdingas vaikiškas smalsumas ir žaismingumas. Mane tai be galo traukė, ir jis tai manyje atgaivino. Tai persiduoda į kiekvieną mūsų gyvenimo dalį. Net versle aš noriu, kad mes žaistume, linksmintumėmės, tyrinėtume ir būtume kūrybingi.“
Atviravo apie gyvenimą
Kalbėdama su „Harper’s Bazaar“, hercogienė taip pat atviravo apie klaidas, kurias padarė gyvendama viešumoje. „Tu išmoksti daugiau to nebedaryti“, – sakė ji ir pridūrė: „Jei viskas klostosi sklandžiai, tu nieko neišmoksti. Jei nieko neišmoksti, tu neaugi.“
„Aš esu mama su vaikais tokiame amžiuje, kai jie nuolat mokosi ko nors naujo. Aš stebiu, kaip jie kasdien susiduria su iššūkiais, kurie jiems atrodo visiškai neįveikiami. Bet galiu prisiminti ir pasakyti: Aš žinau, kad dabar atrodo labai sunku, bet patikėk, netrukus tau tai bus lengva.“
Nors ji ir hercogas 2020 m. atsisakė karališkojo gyvenimo, gyvenimas Montecito dabar yra smagesnis Sasekso šeimai ir jų dviems vaikams – princui Archie ir princesei Lilibet, pavadintai pagal savo prosenelę, karalienę Elizabeth.
Sasekso šeima dabar gyvena Montecito, Kalifornijoje, su savo dviem vaikais.
Jie atsisakė savo karališkų pareigų 2020 m.
