Išgirdęs apie santykius su princu Harry, buvęs Markle vyras ištarė tik 3 žodžius: štai ką pasakė

Meghan ir Trevoras susipažino 2004 m., susituokė 2011-aisiais, tačiau po dvejų metų, 2013 m., jų santuoka nutrūko. O štai praėjus penkeriems metams po skyrybų, Meghan ištarė lemtingąjį „taip“ princui Harry.
Nors T. Engelsonas retai viešai komentuoja buvusios žmonos gyvenimą, manoma, kad jis pasakė tris žodžius, kai sužinojo apie Meghan santykius su princu – sužinokite, kokie jie buvo.
Pasakė tris lemtingus žodžius
Apie tai papasakojo Bethenny Frankel savo tinklalaidėje „The Toast“. Ji prisiminė, kad prieš kelerius metus susitiko Trevorą bare ir trumpai su juo bendravo.
Bethenny pasakojo, kad Trevoras užsiminė apie buvusią merginą iš serialo „Kostiumuotieji“.
Vėliau, pamačiusi žurnale „US Weekly“ nuotraukas, kuriose Meghan buvo užfiksuota su princu Harry, ji parašė Trevorui žinutę: „Ar tai tavo buvusi mergina?“
Trevoras patvirtino, kad taip, tai Meghan. Tuomet Bethenny paklausė: „Ar manai, kad ji „užbaigs sandorį“?“
Į tai Trevoras atsakė: „Oi, ji užbaigs.“
Ką tiksliai reiškė šie žodžiai, nėra aišku – Bethenny daugiau detalių nepateikė. Vis tik keliama versija, kad šis jos klausimas buvo apie tai, ar jiedu susituoks ir Meghan taps karališkos šeimos nare.
Šiandien Meghan ir Harry gyvena laimingai susituokę. Pastaruosius kelerius metus jie praleido Montecito mieste, Kalifornijoje. 2020 m., praėjus mažiau nei dvejiems metams po vestuvių, pora atsisakė karališkojo gyvenimo ir persikėlė už Atlanto.
