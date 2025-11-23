 
Kalendorius
Lapkričio 23 d., sekmadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Išgirdęs apie santykius su princu Harry, buvęs Markle vyras ištarė tik 3 žodžius: štai ką pasakė

2025-11-23 10:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-23 10:20

Meghan Markle ir princas Harry pradėjo susitikinėti 2016 metais, o 2018-aisiais susituokė. Šiandien Meghan yra žinoma visame pasaulyje kaip Sasekso hercogienė, tačiau prieš tai ji buvo ištekėjusi už kito vyro – prodiuserio Trevoro Engelsono.

Paaiškėjo, ką buvęs Meghan Markle vyras pasakė apie jos santykius su Harry (nuotr. SCANPIX)
6

Meghan Markle ir princas Harry pradėjo susitikinėti 2016 metais, o 2018-aisiais susituokė. Šiandien Meghan yra žinoma visame pasaulyje kaip Sasekso hercogienė, tačiau prieš tai ji buvo ištekėjusi už kito vyro – prodiuserio Trevoro Engelsono.

REKLAMA
0

Meghan ir Trevoras susipažino 2004 m., susituokė 2011-aisiais, tačiau po dvejų metų, 2013 m., jų santuoka nutrūko. O štai praėjus penkeriems metams po skyrybų, Meghan ištarė lemtingąjį „taip“ princui Harry.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nors T. Engelsonas retai viešai komentuoja buvusios žmonos gyvenimą, manoma, kad jis pasakė tris žodžius, kai sužinojo apie Meghan santykius su princu – sužinokite, kokie jie buvo.

REKLAMA
REKLAMA

Meghan Markle ir princas Harry
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Meghan Markle ir princas Harry

Pasakė tris lemtingus žodžius

Apie tai papasakojo Bethenny Frankel savo tinklalaidėje „The Toast“. Ji prisiminė, kad prieš kelerius metus susitiko Trevorą bare ir trumpai su juo bendravo.

REKLAMA

Bethenny pasakojo, kad Trevoras užsiminė apie buvusią merginą iš serialo „Kostiumuotieji“.

Vėliau, pamačiusi žurnale „US Weekly“ nuotraukas, kuriose Meghan buvo užfiksuota su princu Harry, ji parašė Trevorui žinutę: „Ar tai tavo buvusi mergina?“

Trevoras patvirtino, kad taip, tai Meghan. Tuomet Bethenny paklausė: „Ar manai, kad ji „užbaigs sandorį“?“

REKLAMA
REKLAMA

Į tai Trevoras atsakė: „Oi, ji užbaigs.“

Ką tiksliai reiškė šie žodžiai, nėra aišku – Bethenny daugiau detalių nepateikė. Vis tik keliama versija, kad šis jos klausimas buvo apie tai, ar jiedu susituoks ir Meghan taps karališkos šeimos nare.

Šiandien Meghan ir Harry gyvena laimingai susituokę. Pastaruosius kelerius metus jie praleido Montecito mieste, Kalifornijoje. 2020 m., praėjus mažiau nei dvejiems metams po vestuvių, pora atsisakė karališkojo gyvenimo ir persikėlė už Atlanto.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų