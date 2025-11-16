 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Ši Middleton šeimos nuotrauka prajuokino tūkstančius: ar matote, kas joje ne taip?

2025-11-16 17:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-16 17:00

Velso princas Williamas ir princesė ir Kate Middleton prieš porą metų paskelbė savo šeimos Kalėdinę nuotrauką, o ji sukėlė didelį susidomėjimą socialiniuose tinkluose – gerbėjai pastebėjo vieną detalę, prajuokinusią ne vieną.

Karališkosios šeimos Kalėdų atvirukas (nuotr. Instagram)

Velso princas Williamas ir princesė ir Kate Middleton prieš porą metų paskelbė savo šeimos Kalėdinę nuotrauką, o ji sukėlė didelį susidomėjimą socialiniuose tinkluose – gerbėjai pastebėjo vieną detalę, prajuokinusią ne vieną.

0

Nuotrauka, kurioje buvo galima pamatyti princą George'ą, princesę Charlotte ir princą Louisą, tapo visų pokalbių tema dėl kontraversiškų priežasčių, rašoma livemint.com.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pamatę nuotrauką leipo juokais

Buvęs „NBCUniversal“ žvaigždė Mike'as Singtonas neslėpė savo nuomonės apie šią nuotrauką nuo 120 tūkst. savo sekėjų.

Jis pajuokavo, kad nuotrauka atrodo tarsi būtų padaryta prekybos centro studijoje. Jo nuomonė greitai išplito surinkdama daug peržiūrų, „patinka“ paspaudimų ir sukeldama diskusijas apie karališkosios nuotraukos estetiką.

„Guardian“ žurnalistė Zoe Williams prisidėjo, teigdama, kad Velsų šeima bandė imituoti „neformalų Kalifornijos stilių“, kuris labiau asocijavosi su Harry ir Meghan.

„Williamas šypsosi taip, tarsi jūs būtumėte jam skolingi pinigų, – rašė ji. – Kate atrodo gana drąsi, tarsi ji galėtų turėti savo laidą, jei tik sugebėtų susirasti labiau tinkamą aprangą.“

Vis tik „The Times“ mados redaktorė Karen Dacre negailėjo pagyrimų Charlotte. K. Dacre pavadino ją kylančia stiliaus ikona, atkreipdama dėmesį į jos išskirtinę išvaizdą nuotraukoje.

Ji pažymėjo, kad jaunosios karališkosios šeimos narės mados pojūtis gali padėti jai tapti ateities mados karaliene.

„Artimas ir nepakartojamas modernus žavesys – tai žinia, kuria Williamas ir Kate pasidalino su pasauliu gruodį, kai pristatė savo metinę nuotrauką ir madingą naują įvaizdį“, – rašė ji.

Nuotraukoje – ne vieną prajuokinusi detalė

Akyliems karališkosios šeimos stebėtojams pro akis nepraslydo ne aprangos ar įvaizdžiai, o tam tikros detalės nuotraukoje.

Socialiniuose tinkluose pasklido įvairios spekuliacijos, o vartotojai stebėjosi, kad atrodė, jog princas Williamas neturi kairės kojos.

Gerbėjai svarstė: ar tai buvo „Photoshop“ klaida, ar tik optinė iliuzija? Šis klausimas sukėlė tikrą diskusijų audrą.

„Photoshop“ klaida!! Šioje nuotraukoje yra papildoma koja!!!! Kaip fotografas to nepastebėjo?“, – rašė vienas iš vartotojų „Instagram“ tinkle.

Kitiems į akis krito visai kita detalė: žiūrėdami į šeimos šventinę nuotrauką jie pasigedo princo Louiso piršto, įdomybių pastebėjo ir kitose vietose.

„Nors tai graži šeimos nuotrauka, vos pažvelgęs į ją atkreipiau dėmesį į Louiso ranką. Jam trūksta piršto.

Tai privertė mane pažvelgti atidžiau. Jo dešinė koja atrodo patinusi. Kur Williamo šlaunis? Kur kita Kate pėda?“ – klausimus kėlė internautai.

