Prabilo buvęs Meghan Markle vyras: atskleidė, ką pasakė sužinojęs apie jos santykius su Harry

Paaiškėjo, ką jis iš tiesų pagalvojo išgirdęs apie jos naują romaną su karališkosios šeimos nariu, rašo mirror.co.uk.
Apie Trevor'o reakciją papasakojo jo buvusi partnerė ir „The Real Housewives of New York City“ žvaigždė Bethenny Frankel. Pasak jos, dar 2016 m., pamačiusi pirmąsias Meghan ir Harry nuotraukas, ji žinutėje paklausė Trevor’o, ar tai tikrai jo buvusi žmona.
Jam patvirtinus, Frankel paklausė: „Kaip manai, ar ji „uždarys sandorį“?“ Trevor’as neabejodamas atsakė: „O, ji užbaigs.“
Frankel pridūrė, kad nenorėtų pasakoti daugiau, bet būtent tokia buvo jo reakcija. Ir ji pasitvirtino – Meghan ir Harry susižadėjo 2017-ųjų lapkritį, o vestuves iškėlė 2018-aisiais.
Meghan ir Trevor’o istorija
Meghan ir Trevor’as susipažino dar 2004 metais, o susituokė 2011-aisiais. Tuo metu Meghan pradėjo kilti karjeros laiptais – filmavosi seriale „Suits“, kuris buvo kuriamas Niujorke ir Kanadoje. Tai reiškė ilgus laikotarpius atskirai nuo tuometinio sužadėtinio.
Biografo Andrew Morton knygos Meghan: A Hollywood Princess teigimu, pora bandė išlaikyti santykius per atstumą, bet „įtrūkimai pasirodė greitai“. Vestuvės buvo jautrios, pora rašė savo įžadus, tačiau netrukus Meghan turėjo grįžti į Kanadą tęsti filmavimų.
2013 m. vasarą aktorė pranešė apie išsiskyrimą, o 2014 m. pora oficialiai nutraukė santuoką. Morton teigia, kad Trevor’ui tai buvo visiškai netikėta:
„Jis jautėsi lyg būtų šiukšlė, prilipusi prie jos batų pado.“
Trevor’o gyvenimas šiandien – visai kitoks
Po skyrybų Engelsonas susituokė su mitybos specialiste ir multimilijonierės paveldėtoja Tracey Kurland. Pora augina tris vaikus: dukras Ford Grace (g. 2020) ir Sienna Lee (g. 2021) bei sūnų Logan Stanford, gimusį šiemet.
Tuo tarpu Meghan kartu su princu Harry šiuo metu gyvena Kalifornijoje, kur augina savo vaikus Archie ir Lilibet, ir tęsia savo veiklas už karališkosios šeimos ribų.
