  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

JAV gyvenantis princas Harry: „Britanija yra ir visada bus šalis, kuriai išdidžiai tarnavau“

2025-11-06 07:18 / šaltinis: BNS
2025-11-06 07:18

Kalifornijoje gyvenantis Jungtinės Karalystės (JK) princas Harry trečiadienį paragino žmones nepamiršti karo veteranų, pareikšdamas, kad didžiuojasi būdamas britu. 

Princas Harry (Nuotr. SCANPIX)

Harry šiuos komentarus išsakė prieš sekmadienį JK vyksiantį kasmetinę kare žuvusių žmonių pagerbimo ceremoniją. 

Du kartus misijose Afganistane dalyvavęs princas sakė, kad nors dabar gyvena užsienyje, „Britanija yra ir visada bus šalis, kuriai išdidžiai tarnavau ir už kurią kovojau“.

Jis išvardijo keletą dalykų, kurie jam Jungtinėje Karalystėje patinka. 

„Tie juokeliai (kariuomenės valgykloje), klube, bare, (sporto stadiono) tribūnose, kad ir kaip juokingai tai skambėtų, daro mus britais“, – teigė jis.

„Aš dėl to neatsiprašinėju. Man tai patinka“, – pridūrė jis.

41-erių jaunesnysis karaliaus Charleso III sūnus, kuris prieš penkerius metus kartu su žmona Meghan  atsitraukė nuo karališkųjų pareigų, yra labai atitolęs nuo savo šeimos. 

Asmeniniame pranešime, kurį išplatino jo JAV biuras, princas teigė, kad tarnaudamas ginkluotosiose pajėgose matė „drąsą ir užuojautą pačiomis sunkiausiomis įsivaizduojamomis sąlygomis“.

„Tačiau taip pat mačiau, kaip lengva, nusiėmus uniformą, tiems, kurie paaukojo viską, pasijusti pamirštiems“, – prisiminė jis.

Jis paragino žmones belstis į veteranų duris ir išgerti su jais „puodelį arbatos ar bokalą alaus“, išklausyti jų istorijas ir „priminti jiems, kad jų tarnyba vis dar svarbi“.

Harry santykiai su karališkąja šeima pastebimai pablogėjo nuo tada, kai 2020-aisiais jis atsitraukė iš karališkųjų pareigų ir išleido memuarus „Atsarginis“ (Spare). 

2023-iųjų sausį išleista didelio populiarumo sulaukusi knyga supykdė Bakingamo rūmus dėl joje išsakytos kritikos šeimos nariams, įskaitant brolio Williamo žmoną Catherine ir jų pamotę karalienę Camillą. 

Nuo to laiko jis išreiškė viltį, kad susitaikys su savo šeima ir rugsėjį Londone susitiko su savo tėvu.

76-erių Charlesas III gydomas nuo neatskleistos rūšies vėžio, apie kurį buvo pranešta 2024-ųjų pradžioje.

Sekmadienį britai pagerbs kare žuvusius asmenis per atminimo pamaldas prie kenotafo memorialo centriniame Londone.

Palikęs kariuomenę Harry įkūrė „Invictus Games“ žaidynes sužeistiems kariams ir veteranams. 

Jis teigė, kad kasmetinis minėjimas nėra skirtas „karo šlovinimui“.

„Reikia pripažinti jo kainą: gyvenimai pasikeitė amžiams, o už pamokas buvo sumokėta neįsivaizduojamomis aukomis“, – pridūrė jis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

