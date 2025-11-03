 
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

JK policija: vyras, įvykdęs išpuolį peiliu traukinyje, gali būti susijęs su dar 3 incidentais

2025-11-03 17:18 / šaltinis: BNS
2025-11-03 17:18

Įtariamasis, savaitgalį Jungtinėje Karalystėje (JK) įvykdęs išpuolį peiliu traukinyje, gali būti susijęs su dar trimis incidentais, kurių metu panaudotas peilis, pirmadienį pranešė policija.

JK policija: įtariamasis, įvykdęs išpuolį peiliu traukinyje, gali būti susijęs su dar 3 incidentais

0

32-ejų Anthony Williamsui pateikti kaltinimai dėl 11 pasikėsinimų nužudyti: dešimties pasikėsinimų nužudyti per ataką šeštadienio vakarą į Londoną važiavusiame traukinyje ir vieno – Rytų Londono stotyje ankstų tos pačios dienos rytą. 

Rytų Anglijos Kembridžšyro policija pranešė, kad bendram tyrimui dėl išpuolio traukinyje vadovauja britų transporto policija. Į šį tyrimą taip pat bus įtraukti trys penktadienį ir šeštadienį Piterbore įvykę incidentai.

