JK policija: vyras, įvykdęs išpuolį peiliu traukinyje, gali būti susijęs su dar 3 incidentais

32-ejų Anthony Williamsui pateikti kaltinimai dėl 11 pasikėsinimų nužudyti: dešimties pasikėsinimų nužudyti per ataką šeštadienio vakarą į Londoną važiavusiame traukinyje ir vieno – Rytų Londono stotyje ankstų tos pačios dienos rytą.
Rytų Anglijos Kembridžšyro policija pranešė, kad bendram tyrimui dėl išpuolio traukinyje vadovauja britų transporto policija. Į šį tyrimą taip pat bus įtraukti trys penktadienį ir šeštadienį Piterbore įvykę incidentai.
