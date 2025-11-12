Meghan Markle naujas žingsnis įsiutino gerbėjus: „Visiška beskonybė“

Sasekso hercogienė paskelbė, kad jos „Netflix“ laidos „With Love, Meghan“ specialusis kalėdinis epizodas pasirodys gruodžio 3 d. – tą pačią dieną, kai Vokietijos prezidentas pradės savo valstybinį vizitą Jungtinėje Karalystėje.
Apie tai Meghan pranešė savo „Instagram“ paskyroje, pasidalindama nuotrauka, kurioje matyti jos šventinis stalas su žvakėmis, stikliniais indais ir žalumynais.
Vis tik karališkosios šeimos gerbėjai liko nusivylę – daugelis kritikavo dekorą dėl „spalvų trūkumo“ ir „nešventiškos“ nuotaikos, rašoma express.co.uk.
Patiko ne visiems
Vienas vartotojas „X“ tinkle rašė: „Meghan „šventinio“ stalo centre stovi stiklinis gaubtas, apvyniotas nekokia juostele. Netgi nėra gražaus kalėdinio kaspino...“
Kitas komentavo: „Atkreipkite dėmesį į rudas žvakes. Kalėdoms? Tai tiesiog yra įprastas stalas, tinkamas bet kuriai progai. Nieko, kas primintų Kalėdas. Visiška beskonybė“
Trečias pastebėjo: „Ši nuotrauka labiau primena užkulisių dekoraciją nei baigtą stalo puošmeną. Jai trūksta emocinio patrauklumo ir vizualinio ryšio, kurio reikia tikram viršeliui.“
Dar vienas vartotojas kritikavo kompoziciją: „Tai, kad lemputė yra skaidri, daro ją beveik nematomą ant stalo, todėl trūksta pagrindinio akcento – to, kas turėtų būti centriniu elementu.“
Vis dėlto atsirado ir tokių, kurie išreiškė palaikymą – dalis komentatorių sakė nekantraujantys pamatyti Meghan naujausią kūrinį.
