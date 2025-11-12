 
Kalendorius
Lapkričio 12 d., trečiadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Meghan Markle naujas žingsnis įsiutino gerbėjus: „Visiška beskonybė“

2025-11-12 10:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-12 10:20

Meghan Markle pasidalintas paskutinis pranešimas karališkosios šeimos gerbėjams nesukėlė didelio susižavėjimo.

Princas Harry, Meghan Markle (nuotr. SCANPIX)
6

Meghan Markle pasidalintas paskutinis pranešimas karališkosios šeimos gerbėjams nesukėlė didelio susižavėjimo.

REKLAMA
0

Sasekso hercogienė paskelbė, kad jos „Netflix“ laidos „With Love, Meghan“ specialusis kalėdinis epizodas pasirodys gruodžio 3 d. – tą pačią dieną, kai Vokietijos prezidentas pradės savo valstybinį vizitą Jungtinėje Karalystėje.

Meghan Markle ir princas Harry
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Meghan Markle ir princas Harry

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apie tai Meghan pranešė savo „Instagram“ paskyroje, pasidalindama nuotrauka, kurioje matyti jos šventinis stalas su žvakėmis, stikliniais indais ir žalumynais.

REKLAMA
REKLAMA

Vis tik karališkosios šeimos gerbėjai liko nusivylę – daugelis kritikavo dekorą dėl „spalvų trūkumo“ ir „nešventiškos“ nuotaikos, rašoma express.co.uk.

REKLAMA

Patiko ne visiems

Vienas vartotojas „X“ tinkle rašė: „Meghan „šventinio“ stalo centre stovi stiklinis gaubtas, apvyniotas nekokia juostele. Netgi nėra gražaus kalėdinio kaspino...“

Kitas komentavo: „Atkreipkite dėmesį į rudas žvakes. Kalėdoms? Tai tiesiog yra įprastas stalas, tinkamas bet kuriai progai. Nieko, kas primintų Kalėdas. Visiška beskonybė“

REKLAMA
REKLAMA

Trečias pastebėjo: „Ši nuotrauka labiau primena užkulisių dekoraciją nei baigtą stalo puošmeną. Jai trūksta emocinio patrauklumo ir vizualinio ryšio, kurio reikia tikram viršeliui.“

Dar vienas vartotojas kritikavo kompoziciją: „Tai, kad lemputė yra skaidri, daro ją beveik nematomą ant stalo, todėl trūksta pagrindinio akcento – to, kas turėtų būti centriniu elementu.“

Vis dėlto atsirado ir tokių, kurie išreiškė palaikymą – dalis komentatorių sakė nekantraujantys pamatyti Meghan naujausią kūrinį.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Meghan Markle (nuotr. Vida Press)
Meghan Markle užminė mįslę apie naują veiklą (1)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų