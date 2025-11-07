 
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Meghan Markle pranešė stulbinančią netikėtą žinią: „Visi labai susijaudinę“

2025-11-07 10:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-07 10:25

Po aštuonerių metų pertraukos Meghan Markle, kaip pranešama, grįžta į aktorystę. Moteris prisijungs prie filmo „Close Personal Friends“ aktorių, kuriame vaidina Jackas Quaidas, Lily Collins ir Brie Larson.

Meghan Markle ir princas Harry (nuotr. SCANPIX)

Po aštuonerių metų pertraukos Meghan Markle, kaip pranešama, grįžta į aktorystę. Moteris prisijungs prie filmo „Close Personal Friends“ aktorių, kuriame vaidina Jackas Quaidas, Lily Collins ir Brie Larson.

0

Manoma, kad Meghan filme vaidins pati save, o istorija pasakoja apie dvi poras, kur viena yra žinoma, o kita – ne, rašo „The Sun“.

Naujas etapas

Neseniai ji buvo pastebėta filmavimo aikštelėje, Los Andžele, „Amazon MGM Studios“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai milžiniškas momentas Meghan gyvenime ir ženklas, kad ji grįžta prie to, ką iš tiesų myli“, – trečiadienį sakė šaltinis iš „Amazon MGM Studios“ produkcijos, pridurdamas, kad dviejų vaikų mama „buvo užversta pasiūlymais, bet šis pasirodė tinkamiausias“.

„Tai Meghan būdas švelniai vėl įsitraukti į aktorystę ir pažiūrėti, kaip jai patinka grįžti į filmavimo aikštelę. Visi įsitraukę labai susijaudinę ir buvo pasižadėję tylėti apie jos dalyvavimą“, – tęsė šaltinis.

Kalbant apie jos vyrą, princą Harry, šaltinis atskleidė, kad jis palaiko šį karjeros sprendimą. „Princas Harry, žinoma, labai palaiko ir tiesiog nori, kad Meghan darytų tai, kas jai teikia džiaugsmą“, – pranešė jis.

2017 m., istorinio sužadėtuvių su princu Harry metu, Markle paaiškino savo sprendimą atsitraukti iš Holivudo darbų – tarp jų vaidmenų filmuose „Remember Me“ ir „Horrible Bosses“ bei kituose – siekiant susitelkti į karališkąjį gyvenimą.

„Tai naujas skyrius, ar ne?“, – kalbėjo ji apie pasitraukimą iš serialo „Suits“, žvelgdama į naują gyvenimą.

„Aš uždėjau varnelę prie šio etapo ir labai didžiuojuosi tuo darbu, kurį atlikau ten, o dabar atėjo laikas dirbti kartu su [Harry] kaip komanda“, – pridūrė ji.

