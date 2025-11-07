Meghan Markle pranešė stulbinančią netikėtą žinią: „Visi labai susijaudinę“

Manoma, kad Meghan filme vaidins pati save, o istorija pasakoja apie dvi poras, kur viena yra žinoma, o kita – ne, rašo „The Sun“.
Naujas etapas
Neseniai ji buvo pastebėta filmavimo aikštelėje, Los Andžele, „Amazon MGM Studios“.
„Tai milžiniškas momentas Meghan gyvenime ir ženklas, kad ji grįžta prie to, ką iš tiesų myli“, – trečiadienį sakė šaltinis iš „Amazon MGM Studios“ produkcijos, pridurdamas, kad dviejų vaikų mama „buvo užversta pasiūlymais, bet šis pasirodė tinkamiausias“.
„Tai Meghan būdas švelniai vėl įsitraukti į aktorystę ir pažiūrėti, kaip jai patinka grįžti į filmavimo aikštelę. Visi įsitraukę labai susijaudinę ir buvo pasižadėję tylėti apie jos dalyvavimą“, – tęsė šaltinis.
Kalbant apie jos vyrą, princą Harry, šaltinis atskleidė, kad jis palaiko šį karjeros sprendimą. „Princas Harry, žinoma, labai palaiko ir tiesiog nori, kad Meghan darytų tai, kas jai teikia džiaugsmą“, – pranešė jis.
2017 m., istorinio sužadėtuvių su princu Harry metu, Markle paaiškino savo sprendimą atsitraukti iš Holivudo darbų – tarp jų vaidmenų filmuose „Remember Me“ ir „Horrible Bosses“ bei kituose – siekiant susitelkti į karališkąjį gyvenimą.
„Tai naujas skyrius, ar ne?“, – kalbėjo ji apie pasitraukimą iš serialo „Suits“, žvelgdama į naują gyvenimą.
„Aš uždėjau varnelę prie šio etapo ir labai didžiuojuosi tuo darbu, kurį atlikau ten, o dabar atėjo laikas dirbti kartu su [Harry] kaip komanda“, – pridūrė ji.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!