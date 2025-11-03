Meghan Markle užminė mįslę apie naują veiklą

Pastaruoju metu Meghan pastebėta bendraujanti su garsiais verslo atstovais, įskaitant moterį, padėjusią sukurti Kim Kardashian sėkmingus prekių ženklus. Tokie žingsniai skatina spėliones, kad kunigaikštienė ruošia dirvą naujam, didelio masto projektui, rašoma dailymail.co.uk.
Kelias į milijardą: nuo „Netflix“ iki savo prekės ženklo
Nors M. Markle ir princas Harry kartu valdo apie 60 mln. svarų sterlingų (maždaug 70 mln. eurų) turtą, ekspertai sako, kad buvusiai aktorei to nepakanka. Pasak „Channel 5“ dokumentinio filmo „The Meghan Effect: How She Shook Up the Royal Family“ kūrėjų, Meghan siekia dar didesnio tikslo.
Karališkosios šeimos komentatorė Emily Andrews teigė: „Artimi Meghan žmonės man sakė, kad ji nori tapti milijardiere.“
Ji pridūrė, kad norint tai pasiekti, kunigaikštienė turi sukurti kuo sėkmingesnį ir plačiau atpažįstamą prekės ženklą.
Meghan jau turi pelningą sutartį su „Netflix“, kurios vertė – apie 100 mln. dolerių (93 mln. eurų), tačiau, kaip pranešama, sutartis buvo sumažinta. Po nesėkmingo bendradarbiavimo su „Spotify“ ji, panašu, ieško naujų būdų stiprinti savo finansinę nepriklausomybę.
Meghan ir Kardashian ryšiai
Nauji gandai pasipylė po to, kai Meghan buvo pastebėta dalyvaujanti verslininkės Emmos Grede – vienos pagrindinių Kim Kardashian prekių ženklų „Skims“ ir „Good American“ kūrėjų – renginyje Los Andžele.
E. Grede socialiniame tinkle „Instagram“ pasidalijo keliomis nuotraukomis, kuriose Meghan buvo pavadinta „žvaigždės viešnia“ jos privačioje vakarienėje. Viešųjų ryšių ekspertai mano, kad šie susitikimai nėra atsitiktiniai.
„Meghan pasirodymas Emmos vakarienių serijoje Los Andžele yra pernelyg strategiškas, kad būtų laikomas sutapimu“, – sakė viešųjų ryšių ekspertas Chadas Teixeira.
Anot jo, tai strategija, kurią dažnai matome viešųjų ryšių srityje, kai horizonte yra kažkas didesnio.
Anot jo, Meghan ir Emma galėtų tapti puikiu tandemu, jei kunigaikštienė iš tiesų ketina sukurti savo mados ar grožio liniją:
„E. Grede, sukūrusi milijardo dolerių vertės prekės ženklus, yra būtent tokia bendradarbė, kuri galėtų jai padėti tai sėkmingai padaryti.“
„Instagram“ užuominos apie naują grožio liniją
Dar viena užuomina apie būsimas Meghan verslo ambicijas pasirodė jos „Instagram“ paskyroje. Kunigaikštienė pasidalijo dviem vaizdo įrašais, kuriuose tepasi lūpų dažus, o ant kosmetikos buteliukų – nei vieno matomo prekės ženklo.
„Tai iškalbingas ženklas, kad Meghan kažką ruošia. Tai, kad ji nenorėjo reklamuoti ar atskleisti jokio kito prekės ženklo, yra didelis ženklas, kad ji galiausiai ruošiasi reklamuoti savo asortimentą“, – sakė šaltinis laikraščiui „The Mail on Sunday“.
Šaltiniai spėja, kad Meghan gali ruoštis pristatyti savo kosmetikos liniją – tai būtų natūralus žingsnis po jos ankstesnės veiklos su gyvenimo būdo prekės ženklu „As Ever“, kuris siūlė elegantiškus, amatininkų stiliaus produktus.
Meghan kelias į verslo viršūnę
Vos prieš kelias savaites Niujorke Meghan kartu su vyru princu Harry atsiėmė „Metų humanitarės“ apdovanojimą, tačiau net ir šio renginio metu ji pabrėžė savo norą sukurti „ilgalaikę verslo imperiją“.
Šiuo metu pasaulis laukia, ką kunigaikštienė pristatys toliau – ar tai bus naujas grožio prekės ženklas, mados linija, ar Kardashian stiliaus gyvenimo būdo imperija.
Viena aišku – Meghan nebebijo drąsių žingsnių ir, regis, pasiryžusi įrodyti, kad gali tapti ne tik įtakinga moterimi, bet ir viena turtingiausių verslininkių pasaulyje.
