Paviešino, ką Meghan Markle su vyru Harry veikė per pasimatymą: į akis krypo 1 detalė

Oficiali „Major League Baseball“ paskyra socialiniame tinkle pasidalijo jų atvykimo vaizdo įrašu. 44-erių Meghan atrodė sportiškai – su mėlyna „Dodgers“ kepuraite, demonstruodama palaikymą savo komandai.
41-erių princas Harry taip pat netrukus užsidėjo tokią pačią kepurę ir taip prisiderino prie žmonos. Būtent ši detalė neliko nepastebėta internautų, kurie negailėjo gražių žodžių porai.
Meghan vilkėjo tamsius kelnes ir baltus laisvo kirpimo marškinius, o Harry pasirinko juodą švarką, baltus marškinėlius ir tamsias kelnes, rašo people.com.
Pora sėdėjo pirmoje eilėje, aktyviai palaikydama Meghan gimtojo miesto komandą. Jų vietos buvo tiesiai priešais legendinį „Dodgers“ metiką Sandy Koufaxą. Tarp kitų įžymybių, stebėjusių rungtynes, buvo Jamesas Marsdenas, Austinas Butleris ir Sydney Sweeney, kuri sėdėjo kartu su profesionalia boksininke Christy Martin – ją aktorė įkūnija filme Christy.
„Dodgers“ patyrė pralaimėjimą
Nepaisant garsenybių žvaigždžių spindesio tribūnose, „Dodgers“ patyrė pralaimėjimą 1:6, o serijos rezultatas išsilygino – „Blue Jays“ pasivijo varžovus.
Jų pasirodymas įvyko vos keliomis valandomis po to, kai Sasekso hercogienė pristatė savo pirmąją šventinę kolekciją „As Ever“. Kolekcijoje yra subtilių užuominų į princą Harry bei jų vaikus – princą Archie ir princesę Lilibet.
„Ši būtinai turima, kruopščiai atrinkta kolekcija sukurta dovanoms, susibūrimams ir ypatingoms akimirkoms, kad jos spindėtų grožiu ir šiluma“, – rašoma prekės ženklo pranešime spaudai. „Nuo elegantiškų, rankų darbo žvakių ir vaisių užtepėlių iki auksinio Kalifornijos medaus bei šventinių vynų – kiekvienas daiktas yra praktiškas, išskirtinis ir sukurtas su meile.“
Tad nenuostabu, kad Meghan nusprendė švęsti sėkmingą kolekcijos pristatymą apsilankymu rungtynėse – ji ne kartą anksčiau buvo pastebėta su „Dodgers“ kepuraite.
Toronto taip pat užima ypatingą vietą Meghan širdyje – būtent ten ji filmavosi seriale Suits.
Beje, nors tai buvo pirmosios princo Harry „World Series“ rungtynės, pora jau buvo lankiusis MLB rungtynėse 2019 m. Londone, kai susitiko „Boston Red Sox“ ir „New York Yankees“. Tai buvo pirmasis reguliariojo sezono MLB mačas, kada nors žaistas Europoje.
