Iš Karolio III brolio princo Andrew atimti visi titulai: štai kas laukia toliau

65-erių Andrew taip pat sutiko atsisakyti nuomos sutarties dėl „Royal Lodge“ rezidencijos Vindzore ir bus iškeldintas į privačius apartamentus karaliaus Sandringhamo valdose Norfolke, rašo dailymail.co.uk.
Oficialiame, šaltame Bakingamo rūmų pareiškime pabrėžiama, kad šios sankcijos buvo „laikomos būtinos, nepaisant to, kad jis ir toliau neigia jam mestus kaltinimus“ – turint omenyje velionės Virginijos Giuffre teiginius, jog ją seksualiai išnaudojo nuteistas pedofilas Jeffrey Epsteinas ir ji buvo „parduota“ velionės karalienės sūnui. Šaltiniai teigė, kad „akivaizdžiai įvyko rimtų sprendimų klaidų“.
Rūmai taip pat pridūrė: „Jų didenybės nori aiškiai pasakyti, kad jų mintys ir giliausia užuojauta visada buvo ir liks su visomis prievartos aukomis bei išgyvenusiaisiais.“
Griežtas, vos 109 žodžių pareiškimas buvo paskelbtas po kelių savaičių naujų kaltinimų, kuriuos paskatino „The Mail on Sunday“ paviešinti el. laiškai, atskleidę tikrąją princo draugystės su Epsteinu mastą ir parodę, kad jis melavo teigdamas nutraukęs ryšius su nusikaltėliu dar 2010 metais.
Kartu su Virginijos Giuffre po mirties išleistais memuarais, atskleidusiais daugiau detalių apie Andrew ryšius su abejotinos reputacijos verslininkais ir augančiu visuomenės pasipiktinimu dėl jo itin palankios Vindzoro rezidencijos nuomos sutarties, karalius nusprendė veikti ryžtingai ir galutinai.
Pašalinami visi titulai
Bakingamo rūmų pranešimas žymi neregėtą ir skaudų nuopuolį žmogui, kuris buvo gimęs antras eilėje į sostą, pelnė šlovę kaip Folklando karo herojus ir gavo prestižinį Didžiosios Britanijos prekybos ambasadoriaus vaidmenį.
Rūmų teigimu: „Jo Didenybė šiandien pradėjo oficialų procesą pašalinti iš princo Andrew visus titulus ir garbės ženklus. Nuo šiol jis bus vadinamas Andrew Mountbattenu-Windsoru. Jo nuomos teisė į „Royal Lodge“ iki šiol suteikdavo jam teisinę apsaugą gyvenimui šioje rezidencijoje. Dabar jam įteiktas oficialus pranešimas dėl sutarties nutraukimo ir jis persikels į kitą privačią gyvenamąją vietą. Šios sankcijos laikomos būtinos, nepaisant to, kad jis ir toliau neigia kaltinimus.“
Šaltiniai „Daily Mail“ patvirtino, kad sprendimas buvo vien Karaliaus ir jo patarėjų valia, be jokio Vyriausybės ar kitų šeimos narių – įskaitant princą Williamą – spaudimo. Pasak jų, tai buvo būtina dėl „rimtų sprendimų klaidų, kurias parodė jo brolis“.
Pabrėžiama, kad jo didenybę palaiko visa šeima, įskaitant Velso princą. Kensingtono rūmų šaltinis teigė: „Karališkoji šeima, įskaitant Velso princą, visiškai palaiko karaliaus sprendimą šiuo klausimu. Tai buvo Karaliaus sprendimai, priimti su platesnės šeimos palaikymu.“
Karališkoji šeima taip pat atsižvelgė į visų susijusių asmenų, įskaitant patį Andrew, asmeninę gerovę.
Kitas šaltinis atskleidė: „Procesas vyko jau kurį laiką, tačiau reikėjo viską atlikti teisingai, susidūrus su dideliais iššūkiais.“
Dar vienas griežtas komentaras buvo skirtas Andrew buvusiai žmonai Sarah Ferguson, su kuria jis vis dar gyvena – esą ji „turės pati pasirūpinti savo ateitimi“.
Manoma, kad ji pagaliau planuoja gyventi atskirai nuo Andrew – praėjus beveik 30 metų po jų skyrybų.
Andrew tebėra aštuntas eilėje į sostą
Andrew tebėra aštuntas eilėje į sostą ir valstybės tarybos narys, galintis pavaduoti Karalių, nors Parlamentas jau aiškiai nurodė, kad neaktyvūs karališkosios šeimos nariai šių funkcijų nebevykdys.
Prieš dvi savaites Karalius privertė Andrew savanoriškai atsisakyti savo titulų, tačiau buvo akivaizdu, kad visuomenės nuomonė reikalauja dar griežtesnių veiksmų.
Kadangi Jorko hercogo titulas yra paveldimas didikų titulas, jo didenybė išsiuntė oficialius raštus lordui kancleriui, atsakingam už didikų registro tvarkymą, siekdamas pašalinti Andrew iš šio sąrašo bei atimti princo ir karališkosios didenybės titulus.
Panašiai panaikinti ir Inverneso bei Killyleagh titulai. Jis taip pat neteko garbės ordino ir Didžiojo Viktorijos ordino kryžiaus.
Paklausti, kodėl šis sprendimas nebuvo įgyvendintas per parlamento aktą, rūmų atstovai paaiškino, kad tai užimtų pernelyg daug parlamento laiko, reikalingo svarbesniems valstybės klausimams.
Karalius daro viską, ką leidžia jo karališkoji prerogatyva. Nors Jorko hercogystė formaliai nėra panaikinta – todėl jo dukterys Beatrice ir Eugenie, kurias Karalius ir Andrew siekia apsaugoti, išlieka princesėmis iš Jorko – šio titulo Andrew daugiau negali naudoti oficialiai.
Šaltiniai teigia, kad Karalius veikė „greitai ir ryžtingai“, siekdamas, kad brolis kuo skubiau atsisakytų visų titulų ir garbės ženklų.
Visas procesas, dėl teisinio ir konstitucinio sudėtingumo, užtruko, tačiau „būtinybė imtis tolesnių veiksmų niekada nebuvo abejotina“.
Karaliui prireikė „laiko, teisinės bei konstitucinės ekspertizės ir platesnės šeimos paramos“, kad įvykdytų brolio nuopuolį.
Andrew pavardės pakeitimas įsigalioja iš karto – gimimo liudijimo keisti nereikia, nes pakeitimas galioja nuo šiol, o ne atgaline data.
Vyriausybės institucijos buvo informuotos ir pritarė, jog Karalius turi visišką konstitucinę teisę imtis šių veiksmų.
Andrew, kuris daugiau nei 20 metų gyveno 30 kambarių „Royal Lodge“ rezidencijoje, išsikels „kai tik tai bus praktiškai įmanoma“.
Manoma, kad naujieji jo namai Sandringhamo valdose nebus anksčiau minėta Wood Farm rezidencija, kaip buvo spėta.
Šaltiniai nurodė, kad dabar svarbiausia – užtikrinti tinkamą saugumą.
Karalius savo lėšomis padengs persikraustymo išlaidas ir pasirūpins privačiomis brolio reikmėmis, pabrėždamas, jog Andrew vis dar yra šeimos narys.
Nors Andrew turėjo „geležinę“ 75 metų nuomos sutartį, rūmų patarėjai mėnesių mėnesius ieškojo teisinių būdų, kaip jį priversti išsikraustyti. Galiausiai buvo pasiektas susitarimas, kad jis pats pateiks oficialų pranešimą apie nuomos nutraukimą.
Pagal sutarties sąlygas jam galėtų priklausyti iki 500 tūkst. svarų kompensacija už ankstyvą išsikraustymą, nes jis pats buvo investavęs apie 7,5 mln. svarų į rezidencijos atnaujinimą.
Vis dėlto šaltiniai teigė, kad galimi „remonto darbai gali paveikti bet kokią kompensaciją“, taip išvengiant visuomenės pasipiktinimo, jog pinigai, kurie turėtų atitekti valstybei, būtų sumokėti Andrew.
