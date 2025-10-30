Charlesas III atims iš savo brolio Andrew karališkuosius titulus ir gyvenamąją vietą Vindzore

Šis pranešimas buvo paskelbtas po to, kai vėl kilo pasipiktinimas dėl vienos iš pagrindinių liūdnai pagarsėjusio JAV finansininko, lytinio nusikaltėlio Jeffrey Epsteino kaltintojų mestų kaltinimų 65 metų princui. Šis juos neigė.
„Jo Didenybė šiandien pradėjo oficialų procesą, kuriuo siekiama panaikinti princo Andrew titulus“, – teigiama pranešime.
„Princas Andrew dabar bus žinomas kaip Andrew Mountbattenas Windsoras“, – teigiama pranešime.
Taip pat Andrew nurodyta išsikraustyti iš savo ilgamečių namų Vindzoro pilies teritorijoje „į kitą privatų būstą“.
„Šie pasmerkimai laikomi būtinais, nepaisant to, kad jis ir toliau neigia jam metamus kaltinimus“, – teigė rūmai.
„Jų Didenybės nori aiškiai pasakyti, kad jų mintys ir didžiausia užuojauta buvo ir liks su bet kokio pobūdžio smurto aukomis“, – pridūrė rūmai.
Tai įvyko praėjus kelioms dienoms po to, kai pasirodė pomirtiniai Virginios Giuffre memuarai.
Šioje J. Epsteino kaltintojos knygoje teigiama, jog ji su princu Andrew turėjo tris seksualinius kontaktus. Vienas jų, anot jos, buvo orgija, kurioje dalyvavo J. Epsteinas, Jungtinės Karalystės (JK) princas ir „aštuonios kitos jaunos merginos“.
V. Giuffre rašė, jog princas elgėsi taip, tarsi seksas su ja būtų jo prigimtinė teisė.
Anksčiau socialiniuose tinkluose taip pat pasirodė nuotrauka, kurioje princas Andrew apkabinęs V. Giuffre per liemenį. Ši nuotrauka lėmė JK princo nuopuolį.
Andrew ne kartą neigė V. Giuffre kaltinimus, o teismo išvengė pagal susitarimą sumokėdamas ne vieną milijoną eurų.
2022-aisiais, po V. Giuffre kaltinimų, iš jo buvo atimti kariniai laipsniai, o anksčiau šį mėnesį jis atsisakė karališkojo titulo.
V. Giuffre nusižudė balandžio mėnesį, būdama 41 metų, o J. Epsteinas nusižudė 2019 metais kalėjime, laukdamas teismo dėl prekybos žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais.
V. Giuffre šeima gyrė britų karaliaus sprendimą atimti iš brolio karališkuosius titulus, teigdama, kad moters drąsa „nuvertė princą“.
„Šiandien eilinė amerikietė iš eilinės amerikiečių šeimos savo tiesa ir nepaprasta drąsa nuvertė britų princą“, – britų transliuotojui BBC atsiųstame pareiškime teigė V. Giuffre šeima.
„Virginia Roberts Giuffre, mūsų sesuo, buvo dar vaikas, kai Andrew prieš ją panaudojo lytinį smurtą, ir ji niekada nenustojo kovoti dėl to, kas nutiko jai ir daugybei kitų panašių į ją išgyvenusiųjų“, – priduriama jų pareiškime.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!