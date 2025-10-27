Princų Williamo ir Harry giminaitė išgabenta į ligoninę: aiškėja, kas nutiko

Apie įvykį tapo žinoma po to, kai jaunesnysis Dianos brolis, grafas Spenceris, pasakojo apie tai tinklalaidėje. Jis sakė, kad sesuo buvo „nelengva pacientė“. 70 metų ledi Sarah – vyriausia iš dviejų Dianos seserų. Įdomu, kad ji buvo susitikinėjusi su tuometiniu princu Charlesu dar prieš Dianą, rašo mirror.co.uk.
Kalbėdamas tinklalaidėje Rosebud su Gylesu Brandrethu, grafas Spenceris sakė:
„Sarah, kuri beveik dešimtmečiu vyresnė už mane ir visada įsivelianti į kokius nors reikalus, tebėra gana energinga. Ji vis dar jodinėja, o praėjusį mėnesį labai smarkiai krito ir ilgai buvo ligoninėje. Gydytojai mano svainiui net sakė: Ji moteris su charakteriu, ar ne?“
Daugiau detalių apie sesers sužeidimus grafas nepateikė.
Diana buvo artima su Sarah
Ledi Sarah ištekėjo už Neilo McCorquodale’o 1980 metais, pora augina tris vaikus – Emily, George’ą ir Celią.
Diana buvo artima su Sarah – kartais lydėdavo ją oficialiuose renginiuose kaip damos palydovė. Po Dianos mirties ji kartu su kita seserimi Jane lydėjo tuometinį Velso princą, kai šis pargabeno princesės kūną į Jungtinę Karalystę.
Savo prisiminimų knygoje Spare princas Harry jautriai rašo, kad ledi Sarah padovanojo jiems su broliu po plaukų sruogą, nukirptą nuo Dianos po jos mirties. Ji taip pat kartu su Jane dalyvavo Harry kariuomenės aviacijos korpuso pilotų kurso baigimo ceremonijoje, palaikydama jį tarnybos metais.
Kita Dianos sesuo – ledi Jane Fellowes, kuri pernai neteko vyro Roberto. Ji turi tris vaikus – Laurą, Alexanderį ir Eleanor. Jane skaitė ištraukas iš Šventojo Rašto tiek Dianos laidotuvėse, tiek Harry vestuvėse 2018 m. Ji taip pat dalyvavo princo Archie krikštynose 2019 m. ir Dianos statulos atidengimo ceremonijoje 2021 m. liepą.
Pranešama, kad ledi Jane taip pat buvo atvykusi į princesės Lilibet krikštynas Montecito praėjusių metų kovą ir šiemet gegužę dalyvavo Invictus Games pamaldose Šv. Pauliaus katedroje kartu su broliu, grafu Spenceriu.
Šiandien Spencerio šeimos galva – grafas Charlesas Spenceris, jaunesnysis Dianos brolis. Jis prižiūri šeimos dvarą Althorpą Northemptonšyre, kur, kaip teigiama, neseniai buvo apsistojęs jo sūnėnas princas Harry.
Septynių vaikų tėvas Charlesas, išsiskyręs su trečiąja žmona Karen, buvo itin artimas savo seseriai Dianai. 1997 m. per jos laidotuves Vestminsterio abatijoje jis pasakė įsimintiną ir jaudinančią kalbą, kurioje viešai pažadėjo saugoti jos sūnus Williamą ir Harry.
