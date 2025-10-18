Karališkosios šeimos narys atsisako titulų: tai paskatino sukrečiantys skandalai

Per staigų nuopuolį iš karališkos malonės buvęs Jorko hercogas pasitraukė po to, kai karalius Charlesas ir princas Williamas pareikalavo jo atsistatydinimo. Šaltiniai iš artimos karaliaus aplinkos teigia, kad Charlesas buvo „patenkintas“, jog jo brolis pasitraukė, nes nuolat kylantys skandalai tapo „nepageidaujamu dėmesio blaškymu“.
Manoma, kad ir Velso princas Williamas aktyviai prisidėjo prie sprendimo pašalinti Andrew iš karališkosios šeimos ir taip pat patenkintas rezultatu.
Trumpas pareiškimas iš rūmų
19 val. Andrew per Bakingamo rūmus išplatino trumpą pareiškimą:
„Aptaręs su Jo Didenybe Karaliumi bei artimaisiais, priėjome išvadą, kad toliau viešai kartojami kaltinimai mano atžvilgiu trukdo Jo Didenybės ir karališkosios šeimos darbui. Nusprendžiau, kaip visada, pirmiausia vadovautis pareiga savo šeimai ir šaliai. Tvirtai laikausi savo sprendimo prieš penkerius metus pasitraukti iš viešojo gyvenimo.
Su Jo Didenybės sutikimu manau, kad dabar turiu žengti dar vieną žingsnį. Todėl daugiau nenaudosiu savo titulo ir visų man suteiktų garbės ženklų. Kaip ir anksčiau esu sakęs – kategoriškai neigiu man metamus kaltinimus.“
Nuo šiol jis nebegalės naudoti Jorko hercogo titulo, kurį gavo iš velionės karalienės Elizabeth II 1986 m. liepos 23 d., savo vestuvių su Sarah Ferguson dieną.
Taip pat jis atsisako Narystės Garbės ordino (Order of the Garter) – seniausio ir garbingiausio Didžiosios Britanijos riterių ordino, kurio nariu tapo 2006 m.
Rūmų šaltiniai patvirtino, kad Andrew nebus kviečiamas į Kalėdų šventes Sandringhame ir greičiausiai bus pašalintas iš visų būsimų svarbių karališkųjų renginių.
Vis dėlto jis liks gyventi 30 kambarių „Royal Lodge“ rezidencijoje Vindzore, nes turi „nepajudinamą“ nuomos sutartį iki 2078 metų.
Karalius Charlesas ir princas Williamas, kaip manoma, norėtų, kad jis išsikraustytų iš šio namo, esančio netoli Vindzoro pilies ir vos už pusės mylios nuo Velso princo naujųjų namų „Forest Lodge“.
Titulus išsaugos jo dukros
Karališkieji šaltiniai nurodė, kad Andrew dukros Beatrice (37 m.) ir Eugenie (35 m.) liks princesėmis, nes šie titulai joms priklauso nuo gimimo ir negali būti atimti.
Buvusi žmona Sarah Ferguson daugiau taip pat nebegalės naudoti Jorko hercogienės titulo – nors pastaraisiais metais ji jo ir taip oficialiai nebevartojo.
Derybos už uždarų durų
Kaip praneša „The Sun“, visą savaitę užkulisiuose vyko intensyvios derybos, vadovaujamos karaliaus, dėl Andrew ateities.
Derybos kilo po „The Sun on Sunday“ publikacijos, atskleidusios, kad Andrew melavo apie paskutinį kontaktą su nuteistu pedofilu Jeffrey Epsteinu.
Laikraštis paviešino 2011 m. vasario 28 d. princo siųstą elektroninį laišką Epsteinu, kuriame jis rašė: „Mes esame tame kartu.“
Tai įrodė, kad 2019 m. „Newsnight“ interviu jis melavo, teigdamas, jog nutraukė ryšius su Epsteinu dar 2010 m. gruodį.
Tame pačiame laiške, išsiųstame netrukus po to, kai pasirodė nuotrauka, kurioje Andrew laiko ranką ant Virginijos liemens Ghislaine Maxwell namuose Londone, princas rašė: „Aš taip pat nerimauju dėl tavęs! Nesijaudink dėl manęs! Atrodo, kad esame tame kartu ir turėsime pakilti virš viso to. Likime artimai susisiekiantys ir dar pažaime kartu!!!!“
Jis pasirašė „HRH Duke of York“, pridėdamas „KG“ – Garbės ordino riterio santrumpą.
Virginijos šeima: „Tai – jos pergalė“
Skandalas įsiplieskė dar labiau, kai ketvirtadienį „The Sun“ paviešino ištraukas iš Virginijos memuarų Nobody’s Girl, kuriuos planuojama išleisti antradienį.
Virginija, kuri balandį nusižudė būdama 41-erių, teigė buvusi Epsteino išnaudota ir tris kartus priversta turėti lytinių santykių su Andrew. Knygoje ji princą vadina „pasipūtusiu“ ir maniusiu, kad seksas su ja yra jo gimimo teisė.
Jos šeima pareiškė, kad Andrew sprendimas atsisakyti titulų yra „pergalė Virginijai“.
„Šis ryžtingas žingsnis yra svarbus žingsnis į priekį mūsų kovoje už teisingumą prieš Epsteino ir Maxwell vaikų prekybos tinklą. Manome, kad tikslinga, jog karalius Charlesas atimtų ir princo titulą.
Ši akimirka – Virginijos pergalė. Ji visada sakė: „Jis žino, kas įvyko, aš žinau, kas įvyko, ir tik vienas iš mūsų sako tiesą – ir aš žinau, kad tai esu aš.“ Tai – ne tik jos pergalė, bet ir visų šių siaubingų nusikaltimų aukų laimėjimas. Tikimės, kad galingųjų nebaudžiamumo laikai baigėsi.“
Andrew vis dar tvirtina, kad nieko blogo nepadarė ir kad Virginijos niekada nėra sutikęs.
Tęsiasi skandalai
Šį mėnesį pasirodė ir naujų detalių apie jo ryšius su tariama Kinijos šnipe. Kai skandalai ėmė augti, karališkieji patarėjai pareiškė, jog „atėjo metas pasitraukti“.
Šaltinis rūmuose sakė: „Jam buvo pasakyta, kad visos galimybės svarstomos, ir paskatintas garbingai pasitraukti. Buvo nuomonė, kad reikia imtis veiksmų, nes jis trukdė kitiems karališkosios šeimos nariams, ypač karaliui.“
Velionė karalienė Elizabeth II ir Charlesas jau anksčiau buvo ėmęsi priemonių atitolinti Andrew nuo karališkosios aplinkos. 2022 m. sausį, kai JAV teisėjas leido Virginijos civilinę bylą dėl seksualinės prievartos, karalienė atėmė iš jo visus karinius titulus ir globą.
Taip pat buvo paskelbta, kad jis daugiau nebegalės naudoti „Jo Karališkosios Didenybės“ (HRH) titulą jokia oficialia forma.
2022 m. kovą Andrew su Virginija pasiekė neteisminį susitarimą ir sumokėjo jai nežinomą sumą, neigdamas bet kokius kaltinimus.
Rūmai taip pat siekė išstumti jį iš „Royal Lodge“, atimdami finansavimą ir apsaugą, tačiau jis išsilaikė susiradęs naujų pajamų šaltinių.
Paskutinis toks atvejis – prieš šimtmetį
Titulas Didžiojoje Britanijoje priverstinai nebuvo atimtas nuo Pirmojo pasaulinio karo laikų, kai buvo panaudotas Titulų atėmimo įstatymas vokiečių princams.
Jei Andrew nebūtų pats atsisakęs Jorko hercogo titulo, vyriausybei būtų tekę imtis įstatyminės procedūros per Parlamento aktą.
Vasarą atlikta „YouGov“ apklausa parodė, kad du trečdaliai britų pritarė, jog jo likę titulai turi būti atimti.
Karališkasis biografas Philas Dampieris teigė: „Tai buvo tik laiko klausimas – krizė kaupėsi jau seniai. Atskleista, kad Andrew melavo, tapo paskutiniu lašu, kurio karalius nebegalėjo pakelti.
Dabar Andrew nebeturi kur slėptis – gal jam vertėtų pradėti naują gyvenimą užsienyje, nes akivaizdu, jog Didžiojoje Britanijoje jo laukia tik gėda. Tai liūdnas nuopuolis žmogaus, kuris kadaise buvo Falklando karo didvyris – tikra graikų tragedija.“
