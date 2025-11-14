 
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Prakalbo apie Meghan Markle žingsnį: to pro akis nepraleis karališka šeima

2025-11-14 17:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-14 17:25

Buvęs karališkasis liokajus Grantas Harroldas, dirbęs karaliui Karoliui 2007–2011 m., kai šis dar buvo Velso princas, prakalbo apie Meghan Markle įrašą ir tai, kaip šis galimai vertina situaciją.

Karalius, Harry ir Meghan Markle (nuotr. SCANPIX)

Buvęs karališkasis liokajus Grantas Harroldas, dirbęs karaliui Karoliui 2007–2011 m., kai šis dar buvo Velso princas, prakalbo apie Meghan Markle įrašą ir tai, kaip šis galimai vertina situaciją.

Jis sakė manąs, kad dabartinis monarchas džiaugiasi, jog Meghan paminėjo veteranus Atminimo dienos proga, ypač turint omenyje paties princo Harry tarnybą kariuomenėje, skelbė mirror.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prakalbo apie Meghan įrašą

Kalbėdamas su „ReachPlc“, Grantas paminėjo Meghan paskelbtą vaizdo įrašą, kuriame jos vyras vilki karo uniformą per JAV minėjamą Veteranų dieną.

Prie vaizdo įrašo ji parašė: „Kaip sako mano vyras: „Kartą tarnavęs. Visada tarnaujantis.“ Prie to ji pridėjo: „Ačiū visiems, kurie tarnavo, aukojosi ir toliau tarnauja. Pagerbiame jus Veteranų dieną. Ir kiekvieną dieną.“

Svarstydamas Meghan sprendimą paskelbti vaizdo įrašą ir jo poveikį Harry tėvui, Grantas sakė nemanąs, kad tai sukeltų kokių nors problemų.

Jis paaiškino: „Tai labai stiprus vaizdo įrašas ir labai emocionalus įrašas. Tai tikrai rodo Meghan perėjimą prie labiau „įžymybių“ stiliaus socialiniuose tinkluose – ji dalijasi tais vaizdo įrašais, kuriuos pati nori ir kuriuos laiko svarbiais tokiomis reikšmingomis dienomis. Tai tikrai gražus įrašas. Nemanau, kad karališkoji šeima tai vertins neigiamai, manau, jie tam pritars. Ji mini Veteranų dieną – kuri yra amerikietiška Atminimo dienos versija – ir parodo savo pasididžiavimą tarnyba, kurią atliko jos vyras.“

Grantas taip pat pabrėžė: „Karalius buvo be galo didžiuotis savo sūnumi, tarnavusiu Afganistane, ir jis džiaugsis, kad Meghan tai pripažino ir parodė pagarbą.“

Be to, kad Meghan jį paminėjo vaizdo įraše, Harry taip pat paskelbė ese Atminimo dienos proga. J

oje jis rašė: „Atminimas niekada nebuvo apie karo šlovinimą. Tai apie suvokimą jo kainos: gyvenimų, kurie buvo negrįžtamai pakeisti, ir pamokų, už kurias sumokėta neįsivaizduojamomis aukomis. Tai taip pat apie pagarbą tiems, kurie, žinodami šią kainą, vis tiek pasirenka tarnauti. Šių metų pradžioje buvau pakviestas į Ukrainą praleisti laiko su draugais – vyrais ir moterimis, kurie po siaubingų sužeidimų kuriasi gyvenimą iš naujo. Nors šiuo metu galiu gyventi Jungtinėse Valstijose, Didžioji Britanija yra ir visada bus šalis, kuriai didžiuodamasis tarnavau ir už kurią kovojau.“

Princas Harry tarnavo kariuomenėje 2005–2015 m. – šiuo laikotarpiu jis du kartus buvo išsiųstas į Afganistaną, pakilo iki kapitono laipsnio ir įgijo „Apache“ sraigtasparnio vado kvalifikaciją.

Be to, šiuo laikotarpiu Harry inicijavo „Invictus Games“ – varžybas, skirtas sužeistiems, sergantiems ir su negalia gyvenantiems kariškiams visame pasaulyje palaikyti. Per daugiau nei 10 metų nuo „Invictus“ įkūrimo šios varžybos padėjo šimtams kariškių visame pasaulyje ir padidino supratimą apie veteranų priežiūros svarbą po tarnybos.

