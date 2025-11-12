Paviešintos Harry ir Meghan Markle nuotraukos iš vakarėlio paslaptingai dingo: paaiškėjo, kodėl

Pora buvo pastebėta tarp kitų įžymybių, dalyvavusių žvaigždėmis spindinčiame Kris Jenner 70-ojo gimtadienio vakarėlyje šią savaitę – tačiau kodėl poros nuotraukos paslaptingai dingo iš „Instagram“?
Pašalintos nuotraukos
Kris dukra Kim įkėlė kelias nuotraukas iš Jameso Bondo tematikos vakarėlio, kuris vyko „Amazon“ milijardieriaus Jeffo Bezoso dvare Beverli Hilse. Tarp garsiausių svečių, pakviestų į šventę, buvo tokios žvaigždės kaip Adele, Beyoncé, Mariah Carey, Hailey ir Justinas Bieberis, Snoop Doggas, Serena Williams, Stevie Wonderis, Alicia Keys, Oprah Winfrey ir Paris Hilton. Teigiama, kad renginyje pasirodė ir Bruno Marsas, skelbė mirror.co.uk.
Nuotraukose, kurios, atrodo, dabar jau ištrintos, Meghan ir Harry pozavo kartu su Kim bei gimtadienio kaltininke Kris. Princas vilkėjo klasikinį kostiumą, atitinkantį „black tie“ aprangos kodą. O Meghan sužibėjo vilkėdama juodą, aukštu kaklu suknelę su skeltuku iki šlaunies.
Tačiau netrukus po to nuotraukos dingo – ir dabar, panašu, paaiškėjo priežastis. Viskas susiję su diena, kai šios nuotraukos buvo paskelbtos – lapkričio 11-ąja, kuri Jungtinėje Karalystėje yra Atminimo diena. Ši diena skirta pagerbti žuvusius karius ir kariaujančias moteris, mirusius atlikdami savo pareigą nuo Pirmojo pasaulinio karo laikų.
Princas Harry atvyko į prabangų vakarėlį su kostiumu, papuoštu aguona – šiuo simboliu pažymima ši proga.
Pasak TMZ, Kardashianų šeima nusprendė, kad Meghan ir Harry nuotraukų publikavimas tokios reikšmingos dienos Jungtinėje Karalystėje metu gali būti nepalankiai sutiktas britų visuomenės, todėl jos buvo pašalintos.
Leidinys pranešė: „Mums buvo pasakyta, kad buvo ištrintos kelios nuotraukos – ne tik Meghan ir Harry.“
„Atsižvelgiant į tai, kad Jungtinėje Karalystėje tai buvo Atminimo sekmadienis – diena, skirta pagerbti tarnybos metu žuvusius karius ir kariaujančias moteris – buvo nuspręsta, kad geriau pašalinti nuotraukas, nei rizikuoti, jog jos bus neteisingai interpretuotos anapus Atlanto.“
Kai nuotraukos pirmą kartą buvo pašalintos, tai sukėlė gerbėjų sumaištį. Diskusijose „Reddit“ platformoje kai kurie svarstė, kas vyksta, o vienas vartotojas rašė: „Kodėl ištrynė jų nuotrauką, juk matėme juos vakarėlyje?“
Kitas vartotojas spėliojo, kad galbūt patys Sussexai paprašė pašalinti savo nuotraukas. Jis rašė: „Šiek tiek keista priimti kvietimą, bet nenorėti, kad tavo nuotraukos būtų susietos su dalyvavimu.“
Tuo pat metu Meghan paskelbė apie sugrįžimą į aktorystę po aštuonerių metų nuo pasirodymo seriale „Suits“.
44 metų aktorė vaidina naujame filme „Close Personal Friends“, kurio filmavimai vyksta Pasadenoje, Kalifornijoje.
Tai pirmasis Meghan vaidmuo nuo 2018 m. Šaltinis The Sun sakė: „Tai milžiniškas momentas Meghan gyvenime ir žymi sugrįžimą prie to, ką ji tikrai myli. Ji buvo užversta pasiūlymais, bet šis pasirodė tinkamas.
Tačiau buvo teigiama, kad ji neplanuodavo grįžti į aktorystę. 2022 m. Meghan kalbėjo apie tai, kad artimiausiu metu neketina vėl vaidinti. Interviu žurnalui Variety ji tuomet sakė: „Aš baigiau. Na, niekada nesakyk niekada, bet mano ketinimas – tikrai negrįžti.“
Po to, kai 2016 m. ji pradėjo draugauti su Harry, Meghan nutraukė aktorystę, siekdama gyvenimo kaip karališkoji asmenybė. Tai tęsėsi iki 2020 m., kai jie abu sensacingai atsisakė vyresniųjų karališkųjų pareigų ir persikėlė į Kaliforniją, kur dabar gyvena su savo dviem vaikais – Archie, šešerių metų, ir Lilibet, ketverių metų.
