Karališkoje šeimoje bręsta pokyčiai: princui Harry gali grėsti nemalonumai

Pasak portalo „Page Six“, rūmuose „niekas nenustebtų“, jei princas Williamas, perėmęs sosto įpėdinio vaidmenį, ateityje pasinaudotų naujais įstatymais ir atimtų titulą iš savo jaunesniojo brolio, su kuriuo santykiai itin įtempti.
Politikai siūlo įstatymą, kuris keistų monarchijos taisykles
Diskusijos sustiprėjo po to, kai britų parlamentarė Rachael Maskell vėl iškėlė vadinamąjį „Titulų atėmimo įstatymo“ (Removal of Titles Bill) projektą. Jei jis būtų priimtas, jis suteiktų teisę tiek karaliui Charlesui, tiek princui Williamui atimti paveldėtus titulus.
„Jeigu šis įstatymas būtų priimtas, manęs visai nestebintų, jei Harry būtų kitas eilėje“, – „Page Six“ sakė vienas aukšto rango šaltinis rūmuose. – „Williamas nėra kerštingas, bet jis jaučiasi labai nuviltas. O nusivylimas artimu žmogumi visada skaudžiausias.“
Jau prarado HRH titulą, bet Sussex vardą – dar ne
Princas Harry (41 m.), karaliaus Karolio III ir princesės Dianos sūnus, gimė princu, o 2018 m. kartu su Meghan Markle tapo Sasekso kunigaikščiais (Duke and Duchess of Sussex).
Tačiau 2020 m., kai pora pasitraukė iš karališkosios šeimos, jie sutiko nebesinaudoti HRH titulu komerciniais tikslais. Nepaisant to, titulas iš jų oficialiai nebuvo atimtas.
Dabar, kai karalius Karolis III oficialiai pašalino princą Andrew iš Peerage Roll sąrašo, kai kurie šaltiniai mano, kad Harry gali būti sekantis.
Santykiai su princu Williamu – vis dar įtempti
Šeimos santykius dar labiau apsunkino Harry išleista autobiografinė knyga „Spare“, kurioje teigiama, kad Williamas fiziškai jį užpuolė, o Kate Middleton esą ištarė rasistines pastabas apie jų su Meghan vaikų odos spalvą.
Karališkasis biografas Hugo Vickers teigia, kad brolių santykiai tokie įtempti, jog Williamas gali net nepakviesti Harry į savo karūnavimo ceremoniją.
„Harry, ko gero, dabar tikrai jaučia nerimą“, – teigia dar vienas šaltinis rūmuose.
Princas Andrew jau neteko titulo
Priminsime, kad princas Andrew (65 m.) prarado savo titulą po ilgai trukusių teisinių procesų, susijusių su Jeffrey Epsteino skandalu. Nors byla su Virginia Giuffre buvo užbaigta taikos susitarimu, princas iki šiol neatsikratė reputacijos dėmės.
Karalius Karolis III kartu su teisininkais ir vyriausybe išdavė oficialius karališkuosius nurodymus, kad Andrew būtų išbrauktas iš Peerage Roll. Princas Williamas, kaip teigiama, visiškai palaikė tėvo sprendimą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!