Naujas Kate Middleton žingsnis įsiutino Markle: to iš jos nesitikėjo

Šaltiniai teigia, kad Sasekso hercogienė „virė iš pykčio“ sužinojusi, kad Velso princesė sukebėjo pasikviesti tokią žinomą Holivudo žvaigždę į savo šių metų Kalėdų giesmių koncertą.
Kate Middleton žingsnis įsiutino Meghan Markle
Kate Middleton, kaip pranešama, nusprendė pakviesti K. Winslet į savo organizuojamą kocnertą, o M. Markle ši idėja nepatiko.
„RadarOnline“ šaltinio teigimu, „Meghan yra įsiutusi, nes Kate padarė tai, ko ji negalėjo“, rašo yahoo.com.
Šaltinis tęsė: „Pritraukti tokią žvaigždę kaip Kate Winslet reiškia nusiųsti aiškią žinią. Tai atrodo elegantiška, klastinga, lengva – viskas, ko ji stengiasi pasiekti.“
Šaltinis taip pat pranešė žiniasklaidai, kad Markle „stengėsi pritraukti žvaigždes į savo naujausią „Netflix“ serialą“, tačiau ne visada sėkmingai, ir nesitikėjo, kad Kate žengs tokį žingsnį.
„Taigi matyti, kaip Kate tai daro taip lengvai, ją tikrai skaudina“, – aiškino šaltinis.
Asmuo prabilo ir apie tai, kokią atmosferą Kate Middleton nori sukurti savo kasmetiniame Kalėdų giesmių koncerte.
„Kate nori, kad atmosfera būtų šilta ir vienijanti. Ji tiki, kad koncertas yra proga pabrėžti gerumą ir ryšį tuo metu, kai žmonėms to labiausiai reikia“, – teigė jis.
Pasak naujienų agentūros, rūmų pareiškime pažymėta, kad K. Middleton Kalėdų renginio tema bus „Pasaulyje, kuris dažnai gali atrodyti susiskaldęs ir nesusijęs, meilė yra jėga, kuri mus visus vėl sujungia“.
Vienas šaltinis toliau teigė: „Kate projektas atrodo atsidavęs pareigai ir bendruomenei, o tai rezonuoja su masėmis.“
Tada jis pridūrė: „Meghan nori būti matoma kaip kultūrinių pokalbių formuotoja. Bet kai Kate žengia į priekį su tokiu žingsniu ir pritraukia tokią gerbiamą asmenybę kaip Winslet, tai neišvengiamai skatina palyginimus ir Meghan verda iš pykčio dėl pavydo.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!