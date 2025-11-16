 
Kalendorius
Lapkričio 16 d., sekmadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Tragiška žinia: mirė garsi aktorė

2025-11-16 17:03 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-16 17:03

Mirė garsi aktorė, Brodvėjaus žvaigždė Elizabeth Franz (84). Jos vyras Christopheris Pelhamas „The New York Times“ žurnalistams patvirtino, kad ji mirė nuo vėžio, taip pat patyrusi sunkią reakciją į gydymui skirtus vaistus.

Žvakės, asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)

Mirė garsi aktorė, Brodvėjaus žvaigždė Elizabeth Franz (84). Jos vyras Christopheris Pelhamas „The New York Times“ žurnalistams patvirtino, kad ji mirė nuo vėžio, taip pat patyrusi sunkią reakciją į gydymui skirtus vaistus.

REKLAMA
0

Pasak leidinio, jos gyvybė 4-ąją, savo namuose Vudberyje, Konektikute.

Gyvenimas ir karjera

Franz labiausiai išgarsėjo įkūnijusi Lindą Loman – Briano Dennehy vaidinamo Willy Lomano žmoną – 1999-ųjų Brodvėjaus Arthuro Millerio pjesės Death of a Salesman atgimimo pastatyme. Už šį itin palankiai įvertintą vaidmenį ji pelnė Tony apdovanojimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taip pat ji buvo nominuota Tony apdovanojimams už vaidmenis Neilo Simono komedijoje „Brighton Beach Memoirs“ (1983 m.) ir Paulo Osborno pjesėje „Morning’s at Seven“ (2002 m.). Kritikų pagyrų sulaukė ir jos pasirodymai „Broadway Bound“ bei „Sister Mary Ignatius Explains It All for You“ pastatymuose.

REKLAMA
REKLAMA

Patyrusi teatro atlikėja, studijavusi Amerikos Dramos Meno Akademijoje Niujorke, savo talentą perkelė ir į kino ekraną – suvaidino tokiuose filmuose kaip „The Secret of My Success“ (1987 m.), „School Ties“ (1992 m.) ir „Sabrina“ (1995 m.), be kitų.

Ji taip pat pasirodė kaip viešnia populiariuose televizijos serialuose, tokiuose kaip „Gilmore Girls“, „Law & Order: SVU“ ir „Grey’s Anatomy“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų