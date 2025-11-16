Tragiška žinia: mirė garsi aktorė

Pasak leidinio, jos gyvybė 4-ąją, savo namuose Vudberyje, Konektikute.
Gyvenimas ir karjera
Franz labiausiai išgarsėjo įkūnijusi Lindą Loman – Briano Dennehy vaidinamo Willy Lomano žmoną – 1999-ųjų Brodvėjaus Arthuro Millerio pjesės Death of a Salesman atgimimo pastatyme. Už šį itin palankiai įvertintą vaidmenį ji pelnė Tony apdovanojimą.
Taip pat ji buvo nominuota Tony apdovanojimams už vaidmenis Neilo Simono komedijoje „Brighton Beach Memoirs“ (1983 m.) ir Paulo Osborno pjesėje „Morning’s at Seven“ (2002 m.). Kritikų pagyrų sulaukė ir jos pasirodymai „Broadway Bound“ bei „Sister Mary Ignatius Explains It All for You“ pastatymuose.
Patyrusi teatro atlikėja, studijavusi Amerikos Dramos Meno Akademijoje Niujorke, savo talentą perkelė ir į kino ekraną – suvaidino tokiuose filmuose kaip „The Secret of My Success“ (1987 m.), „School Ties“ (1992 m.) ir „Sabrina“ (1995 m.), be kitų.
Ji taip pat pasirodė kaip viešnia populiariuose televizijos serialuose, tokiuose kaip „Gilmore Girls“, „Law & Order: SVU“ ir „Grey’s Anatomy“.
