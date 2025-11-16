Sukrečianti žinia – mirė 59-erių muzikantas: „Mylime tave“

Jo „Instagram“ paskyroje buvo pranešta, kad jis buvo paguldytas į ligoninę po grįžimo namo gydytis, o vėliau sekė dar vienas atnaujinimas, informuojantis sukrėstus fanus, kad žvaigždė „išėjo iš šio pasaulio“. Taip pat buvo pranešta, kad Todd sirgo nepastebėta pneumonija, pranešė Mirror.
Kelios dienos prieš tragišką mirtį, muzikantas buvo sulaikytas prie Salt Lake City ligoninės, nes atsisakė išeiti po išrašymo, aiškindamas pareigūnams, kad vis dar jaučiasi skausmą ir jam reikia gydymo. Jis sakė: „Turiu grupę, esu garsus – jie mane paliko.“
Jautrus parnešimas
Pranešime „Instagram“ paskyroje apie Todd Snider mirtį rašoma: „Kur rasti žodžius tam, kuris visada turėjo tinkamus žodžius, kuris sugebėjo viską sutrumpinti iki esmės žodžiais ir daina, perteikdamas skaudžiausią, juokingiausią ir įspūdingiausią frazę?“
„Visada kurdamas ritmą ir rimą, kuris iškart apgaubė kaip senas draugas ar mėgstamas pledas. Kažkas, kas beveik visada sugebėjo rasti humorą šioje keistoje Planetos Žemės kelionėje.“
Pranešimas tęsėsi: „Per savo dainas jis perteikė tiek daug švelnumo ir jautrumo, rodydamas daugybei iš mūsų, kaip pažvelgti į pasaulį kitu kampu. Keldavosi kiekvieną rytą ir pradėdavo rašyti, visada siekdamas rasti savo vietą tarp dainų autorių gigantų, kurie stovėjo ant jo lentynų, tų pačių gigantų, kurie įleido jį į savo gyvenimus ir globojo, iš kurių jis nuolat mokėsi. Guy Clark, John Prine, Kris Kristofferson, Jerry Jeff Walker.“
„Kaip judėti toliau be to, kuris suteikė mums begalę atitraukimų nuo mūsų artėjančios pražūties? To, kuris visada turėjo 18 minučių pasidalinti istorija? Mes tai darysime nešiodami jo istorijas ir dainas, kuriose yra meilės, užuojautos ir taikos žinučių.“
„Šiandien užsiklausykite vieno iš savo mėgstamų Todd Snider albumų ir „groti taip garsiai, kad pažadintumėte visus kaimynus, arba bent jau pakankamai garsiai, kad pažadintumėte save“. Mylime tave, Todd, plauk, senas drauge, susitiksime kelyje kažkada. Tu visada būsi jėgos šaltinis.“
Todd Snider muzika jungė folklorą, roką, bliuzą, alternatyvią kantri ir funk stilius. Jis įrašė 14 studijinių albumų, o jo dainos „Alright Guy“ ir „Talking Reality Television Blues“ buvo atliekamos ir Sir Tom Jones. 2021 m. jis buvo įtrauktas į Oregono muzikos šlovės muziejų savo gimtajame Portlende.
