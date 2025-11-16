 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Mįslingos mirtys Panevėžio, Utenos ir Šiaulių apskrityse: aptikti mirę žmonės

atnaujinta 09:45 val.
2025-11-16 08:34 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-11-16 08:34
Policija BNS Foto
1

Panevėžio apskrityje pastarąją parą buvo rasti keturių žmonių lavonai.

Kaip pranešė Panevėžio apskrities policija, apie 12 val.  Panevėžio rajone, Patrakių kaime, buvo rastas 1974 metais gimusio vyro kūnas. 

Apie 12.45 val. panašaus amžiaus negyvas vyras (gim. 1974 m.) rastas Panevėžyje, Dobugirio gatvėje.

Tos pačios dienos vakare, apie 17.40 val., pasak policijos, 1962 metais gimusio vyro kūnas buvo rastas Panevėžio rajone, Kaimiškio kaime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dar vieno asmens (gim. 1974 m.) kūnas be gyvybės ženklų rastas sekmadienio paryčiais, apie 5.14 val., Rokiškyje, Sodų gatvėje.

Policijos teigimu, pirminės apžiūros metu išorinių smurto žymių ant kūnų nepastebėta. 

Policija pradėjo ikiteisminius tyrimus mirties priežastims nustatyti.

Dar trijų žmonių lavonai rasti Utenos ir Šiaulių apskrityse

Apie dar tris negyvų žmonių kūnus pranešė Utenos ir Šiaulių apskrities policija.

Utenos policijos duomenimis, šeštadienio rytą, apie 7.42 val. Visagine, Kosmoso gatvėje, kambaryje, buvo rastas 1977 metais gimusio vyro kūnas.

Dar vieno vyro (gim. 1976 m.) lavonas tą pačią dieną apie 12.20 val. aptiktas Molėtų rajone, Suginčių kaime. 

Tuo metu Šiaulių policija pranešė, kad sekmadienio paryčiais, apie 3.52 val., Radviliškio rajone, Dvarčių kaime esančiuose namuose, buvo rastas 1966 m. gimusio vyro kūnas.

Anot teisėsaugos, visi mirusiųjų kūnai be išorinių sužalojimų.

Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai mirties priežastims nustatyti.

