Pareigūnai Kėdainių rajone naktį ieškojo netikėtai dingusios senjorės

Anot policijos pranešimo, penktadienį apie 19 val. Krakių seniūnijoje į sodybą su giminaičiais atvykusi 1942 metais gimusi moteris dingo be žinios.
Artimieji jos iš pradžių ieškojo patys, tačiau neradę tamsiame ir miškingame vienkiemių kraštovaizdyje, apie 20 val. kreipėsi skubios pagalbos telefonu.
„Paieškos sąlygos buvo sudėtingos. Aplink – plačios laukų teritorijos, šalia – patvinusi, srauni Šušvės upė. Į paiešką nedelsiant įsitraukė penki policijos ekipažai, kinologas su tarnybiniu šunimi, pasitelktas dronas su termovizoriumi“, – teigiama šeštadienį išplatintame Kauno apskrities policijos pranešime.
Dėl tamsos ir upės būklės Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos narai paieškų vandenyje naktį vykdyti negalėjo, tačiau su jais suderinta, kad švintant paieškos bus tęsiamos ir jų pajėgomis.
Tačiau apie 1.15 val. policijos pareigūnai, naudodami droną su termovizoriumi, nušienautame rapsų lauke aptiko sušalusią, bet sąmoningą senolę.
Ji perduota medikams.
