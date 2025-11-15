 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Po kraupaus incidento Švedijoje – policijos žinia: jis buvo netyčinis

2025-11-15 11:33 / šaltinis: BNS
2025-11-15 11:33

Švedijos policija šeštadienį pareiškė mananti, jog ankstesnę dieną Stokholme įvykęs gyvybių pareikalavęs incidentas, kai autobusas rėžėsi į žmones stotelėje, buvo nelaimingas atsitikimas.

Švedijos policija (nuotr. SCANPIX)

0

Penktadienį popietinio piko metu autobusas įvažiavo į eilę stotelėje laukusių žmonių, žuvo trys asmenys, o dar trys buvo sužeisti.

„Remiantis iki šiol išanalizuota medžiaga, įskaitant liudininkų parodymus ir nuotraukas, nėra jokių įrodymų, kad incidentas buvo tyčinis“, – naujienų agentūrai AFP sakė policijos atstovas Ola Osterlingas.

Vairuotojas, kuris iš pradžių buvo sulaikytas dėl įtarimų netyčine žmogžudyste, yra ligoninėje, sakė jis.

Nei vairuotojo, nei aukų vardai kol kas neįvardyti.

