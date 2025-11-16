Sūnaus poelgis Violetą Mičiulienę sujaudino iki širdies gelmių: „Susigraudinau ir sugraudinau jį“

Įrašu ji leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Sujaudino sūnaus poelgis
Prie bendros nuotraukos su sūnumi ji jautriai rašė:
„Druskininkai... 163 spektaklis... Ir jį pirmą kartą pamatė mano pirmagimis, apie kurį tiek daug kalbu spektaklyje. Visą laiką jaučiau jį. Ir nerimas... Ar jam patiks tai, kaip aš atvirauju apie mūsų šeimą?
Pabaigoje apie tai kalbėdama susigraudinau ir sugraudinau jį. O kai jis, toks visas jautrus, atsisuko į žiūrovus ir padėkojo žmonėms už tai, kad jie taip myli jo mamą... Aš supratau jog viskas ne veltui. Bemiegės naktys, vargai ir rūpesčiai...
Toks gėris ir dėkingumas likimui, užliejo mane visą...
Druskininkų publika tokia išlaikyta ir subtili, lyg pasivaikščiojimas pušyne... Kai supranti gyvenime daug daugiau, nei gali nusakyti žodžiais..
Ačiū... Už viską...“
