 
Kalendorius
Lapkričio 16 d., sekmadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Sūnaus poelgis Violetą Mičiulienę sujaudino iki širdies gelmių: „Susigraudinau ir sugraudinau jį“

2025-11-16 12:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-16 12:15

Garsi aktorė Violeta Mičiulienė savo Facebook paskyroje pasidalijo įrašu apie iki širdies gelmių sujaudinusį sūnaus poelgį spektaklio metu.

Violeta Mičiulienė / V. Ovadnevo nuotr.
6

Garsi aktorė Violeta Mičiulienė savo Facebook paskyroje pasidalijo įrašu apie iki širdies gelmių sujaudinusį sūnaus poelgį spektaklio metu.

REKLAMA
0

Įrašu ji leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Atviras gimtadienį švenčiančios Mičiulienės interviu apie išmoktas gyvenimo pamokas bei šįryt išgirstą aklo tėčio klausimą
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Atviras gimtadienį švenčiančios Mičiulienės interviu apie išmoktas gyvenimo pamokas bei šįryt išgirstą aklo tėčio klausimą

Sujaudino sūnaus poelgis

Prie bendros nuotraukos su sūnumi ji jautriai rašė:

„Druskininkai... 163 spektaklis... Ir jį pirmą kartą pamatė mano pirmagimis, apie kurį tiek daug kalbu spektaklyje. Visą laiką jaučiau jį. Ir nerimas... Ar jam patiks tai, kaip aš atvirauju apie mūsų šeimą?

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pabaigoje apie tai kalbėdama susigraudinau ir sugraudinau jį. O kai jis, toks visas jautrus, atsisuko į žiūrovus ir padėkojo žmonėms už tai, kad jie taip myli jo mamą... Aš supratau jog viskas ne veltui. Bemiegės naktys, vargai ir rūpesčiai...

REKLAMA
REKLAMA

Toks gėris ir dėkingumas likimui, užliejo mane visą...

Druskininkų publika tokia išlaikyta ir subtili, lyg pasivaikščiojimas pušyne... Kai supranti gyvenime daug daugiau, nei gali nusakyti žodžiais..

Ačiū... Už viską...“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų