  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Gero vakaro šou

Violeta Mičiulienė atskleidė gudrybę, kaip surasti daugiau grybų: būtina mokėti 1 dalyką

Gero vakaro šou – trečiadienį 19:30 per TV3!
2025-10-08 19:30 / šaltinis: TV3 laida „Gero vakaro šou“ / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „Gero vakaro šou“ aut.
2025-10-08 19:30

Į ekranus sugrįžta atsinaujinusi laida „Gero vakaro šou“! Netrukus, kiekvieną trečiadienį 19.30 val. per TV3 televiziją, išvysime pasiilgtą ir naujai atgimusį projektą, kurio veidu tampa visiems gerai žinomas magijos meistras, iliuzionistas – Mantas Wizard. 

Į ekranus sugrįžta atsinaujinusi laida „Gero vakaro šou"! Netrukus, kiekvieną trečiadienį 19.30 val. per TV3 televiziją, išvysime pasiilgtą ir naujai atgimusį projektą, kurio veidu tampa visiems gerai žinomas magijos meistras, iliuzionistas – Mantas Wizard. 

Debiutinės laidos viešniomis tampa aktorė ir režisierė Violeta Mičiulienė bei scenos karalienė, atlikėja Džordana Butkutė. Laidoje taip pat svečiuosis salsos ir bačiatos šokėjai, treneriai – Gintarė Malinauskaitė ir kolumbietis Marvin Acosta. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Meilė grybams ir baimė magams

Pirmoji į sceną žengia V. Mičiulienė, kuri nuotaikingai pasakoja apie meilę grybavimui ir apie tai, kokie „magijos triukai“ yra nutikę jos gyvenime.

Meilę grybams, anot pašnekovės, ji jaučia iš didelės nostalgijos vaikystei.

„Grybavimas man yra kaip meditacija, kaip prisiminimas“, – sako moteris.

Anot jos, einant grybauti reikia mokėti neišgąsdinti grybų.

„Atėjusi pirmiausia sakau miškui: aš atėjau pasivaikščioti, man nereikia šitų grybų, jie man visai neįdomūs. Peiliukas visada turi būti paslėptas – tada grybai galvoja, kad tu esi uogautoja“, – juokauja V. Mičiulienė.

Laidos vedėjui Mantui Wizard pasiteiravus, ar pašnekovė nieko prieš, jei klausimą jis užduos pasitelkdamas magijos triuką, V. Mičiulienė šmaikščiai atsako:

„Aš tik noriu pasakyti, Mantai, kad vieną kartą vienas žmogus man padarė magiją, ir dabar auginu du vaikus. Tai žinok, aš tų magų labai bijau“, – juokiasi aktorė.

Slaptas hobis ir neįprasta pravardė

Kita viešnia, apsilankiusi pirmojoje šio sezono „Gero vakaro šou“ laidoje, – visiems puikiai žinoma scenos karalienė, dainininkė Džordana Butkutė.

Paklausta apie pomėgius muzikos turų metu, Dž. Butkutė atskleidžia ne visiems žinomą faktą apie praeityje labai mylėtą hobį.

„Aš anksčiau megzdavau. Visi eidavo prasidainuoti, o aš mezgiau“, – šypsosi atlikėja.

Pomėgis megzti, pasak Dž. Butkutės, atsirado dar mokykloje, kai dėl šio užsiėmimo ji įgavo neįprastą pravardę.

„Mane vadino močiute, nes visada nešiojausi su savimi ketvirtadalį juodos duonos, virbalus ir siūlus“, – prisimena dainininkė.

Anot jos, mezgimas gelbėjo ne tik koncertų užkulisiuose, bet ir mokyklos suole.

„Jeigu pasidarydavo neįdomu, imdavau megzti pasislėpusi po suolu. Galvojau: aš mokėsiu tą atlyginimą sau susiskaičiuoti – man tam nereikės nei algoritmų, nei šaknų traukimo“, – juokiasi Dž. Butkutė.

Vakaro pabaigoje svečius ir žiūrovus stebina šokėjai Gintarė Malinauskaitė ir Marvin Acosta, kurie, skambant Dž. Butkutės dainoms, improvizuoja šokiais, o vėliau reitinguoja kūrinius ir išrenka mėgstamiausią.

Kuri daina laimėjo šokėjų širdis? Sužinokite laidoje „Gero vakaro šou“ – jau šį trečiadienį 19.30 val. per TV3!

Laidą stebėti galite ir tiesioginėje transliacijoje, esančioje čia:

