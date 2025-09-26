Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Iš miško Tadas parsinešė 200 sveikiausių baravykų ir 10 kg voveraičių: išdavė, kur rado

2025-09-26 09:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-26 09:20

Prieš kelias dienas varėniškis Tadas iškeliavo į mišką praleisti popietės ir prisirinkti šiek tiek grybų. Vis tik su tokiu laimikiu grįžti namo tikrai nesitikėjo – jo krepšiuose po pasivaikščiojimo puikavosi 200 baravykų ir dar 10 kilogramų voveraičių.

Grybautojas, grybai (nuotr. 123rf.com, asm. archyvo)
4

7

Su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais Tadas pasidalijo grybų radimo istorija ir atskleidė, kur pavyko jų tiek prisirinkti.

Tado pririnkti baravykai
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Tado pririnkti baravykai

Į šią vietą vyko pirmą kartą

Kaip pasakojo pašnekovas, kai tik jam atlieka laisvo laiko, tuomet jis važiuoja į mišką ir renka grybus.

Šįkart jo laimikis buvo gausesnis nei įprastas. Pasak pašnekovo, nors voveraičių kiekis nebuvo įspūdingas, bet tiek baravykų rasti pavyksta tikrai ne kiekvienam.

„Kalbant apie baravykus, tai man yra tekę rasti panašų kiekį, bet čia jau buvo daug metų atgal. Kaip sakoma, čia laimės dalykas“, – sakė jis.

O pasiteiravus pašnekovo, ar šioje grybų radimo vietoje anksčiau buvo lankęsis, jis prisipažino, kad ne.

Tadas tikino, kad pirmą kartą atvyko į šį mišką prisirinkti grybų ir ketino ieškoti voveraičių.

„Čia grybauti važiavau pirmą kartą. Vykau rinkti voveraičių, bet suradau daug baravykų“, – pranešė pašnekovas.

Toks baravykų kiekis nustebino net patį

Pasiteiravus grybautojo, kiek laiko praleido rinkdamas grybus, jis atskleidė, kad šešias valandas.

Tadas teigė, kad iš pradžių jį džiugino toks kiekis baravykų, tačiau vėliau darbas išvargino:

„Iš pradžių tai net pats labai nustebau, kai pradėjau jų tiek rasti, bet jau po to atsibodo juos ir rinkti, tad visa euforija gretai išblėso“, – teigė jis.

Tadas tikino, kad ir šeimos nariai stebėjosi tokiu dideliu grybų kiekiu. Jis pasakojo, kad jie netgi prašė jo atrinkti geruosius ir pasidalinti jais džiovinimui.

O visiems smalsuoliams, kurie taip pat nori prisirinkti grybų, Tadas išdavė, kur surado savuosius: „Grybus surinkau Varėnos rajono miškuose“.

