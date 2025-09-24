Kalendorius
Rugsėjo 24 d., trečiadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Portugalijoje sulaikytos dvi 81 metų senolės, įtariamos sukėlusios 11 miškų gaisrų

2025-09-24 20:33 / šaltinis: ELTA
2025-09-24 20:33

Portugalijoje dvi 81 metų senolės įtariamos sukėlusios virtinę miškų gaisrų. Jos sulaikytos.

Miškas (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)

Portugalijoje dvi 81 metų senolės įtariamos sukėlusios virtinę miškų gaisrų. Jos sulaikytos.

REKLAMA
1

Senjorės įtariamos nepriklausomai viena nuo kitos sukėlusios mažiausiai 11 gaisrų, pranešime nurodo šalies kriminalinė policija. Šią vasarą atostogautojų pamėgtoje šalyje liepsnojo ypač dideli gaisrai. 

Manoma, kad viena pensininkių birželio pabaigoje–rugpjūčio pradžioje Paredese šalies šiaurėje sukėlė iš viso penkis miškų gaisrus. Jie kilo regione, esančiame maždaug už 30 km į rytus nuo Porto. Per šiuos gaisrus sunaikinta 20 hektarų miškų ir krūmynų, pavojus kilo daug gyvenamųjų namų. Didesnės žalos, pasak policijos, išvengta tik greitai  pastebėjus liepsnas ir jas užgesinus. Garbingo amžiaus įtariamoji savo veiksmų paaiškinti negalėjo. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kitas spėjamų padegimų atvejis nustatytas Lolė regione Pietų Portugalijoje. 81-erių senolė čia rugsėjį sukėlė gaisrą. Tačiau policija mano, kad jau prieš  tai ji sukėlė kelis gaisrus, nes nuo 2024  m. kovo regione registruoti mažiausiai šeši labai panašūs gaisrai. 

REKLAMA
REKLAMA

Kaip ir kaimyninėje Ispanijoje, šią vasarą Portugalijoje, ypač rugpjūčio mėnesį, liepsnojo miškų gaisrai. Naujausiais Europos miškų gaisrų informacinės sistemos (EFFIS) skaičiavimais, nuo metų pradžios liepsnos Portugalijoje sunaikino daugiau nei 2 tūkst. 760 kvadratinių kilometrų plotą. Tai buvo antri didžiausi gaisrų metai Portugalijoje po 2017 m., kai EFFIS 2006 m. pradėjo registruoti duomenis.

Ir šiais metais buvo sulaikyta dešimtys padegimais įtariamų žmonių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų