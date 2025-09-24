Portugalijoje sulaikytos dvi 81 metų senolės, įtariamos sukėlusios 11 miškų gaisrų

Senjorės įtariamos nepriklausomai viena nuo kitos sukėlusios mažiausiai 11 gaisrų, pranešime nurodo šalies kriminalinė policija. Šią vasarą atostogautojų pamėgtoje šalyje liepsnojo ypač dideli gaisrai.
Manoma, kad viena pensininkių birželio pabaigoje–rugpjūčio pradžioje Paredese šalies šiaurėje sukėlė iš viso penkis miškų gaisrus. Jie kilo regione, esančiame maždaug už 30 km į rytus nuo Porto. Per šiuos gaisrus sunaikinta 20 hektarų miškų ir krūmynų, pavojus kilo daug gyvenamųjų namų. Didesnės žalos, pasak policijos, išvengta tik greitai pastebėjus liepsnas ir jas užgesinus. Garbingo amžiaus įtariamoji savo veiksmų paaiškinti negalėjo.
Kitas spėjamų padegimų atvejis nustatytas Lolė regione Pietų Portugalijoje. 81-erių senolė čia rugsėjį sukėlė gaisrą. Tačiau policija mano, kad jau prieš tai ji sukėlė kelis gaisrus, nes nuo 2024 m. kovo regione registruoti mažiausiai šeši labai panašūs gaisrai.
Kaip ir kaimyninėje Ispanijoje, šią vasarą Portugalijoje, ypač rugpjūčio mėnesį, liepsnojo miškų gaisrai. Naujausiais Europos miškų gaisrų informacinės sistemos (EFFIS) skaičiavimais, nuo metų pradžios liepsnos Portugalijoje sunaikino daugiau nei 2 tūkst. 760 kvadratinių kilometrų plotą. Tai buvo antri didžiausi gaisrų metai Portugalijoje po 2017 m., kai EFFIS 2006 m. pradėjo registruoti duomenis.
Ir šiais metais buvo sulaikyta dešimtys padegimais įtariamų žmonių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!