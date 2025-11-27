Ekspertė prakalbo apie svarbų Kate Middleton sprendimą dėl sūnaus ateities: „Man labai gaila“

Teigiama, kad Kate Middleton priėmė svarbų sprendimą, skelbė mirror.co.uk.
Svarbus sprendimas
Karališkųjų reikalų ekspertė mano, kad jaunojo princo nauja mokykla jau pasirinkta.
„Taip, laukia dideli metai, nes George’as taps paaugliu, ir, kaip Williamas užsiminė kalbėdamas apie telefonus, akivaizdu, kad jis tyrinėja tam tikras ribas. Manau, jo naujoji mokykla jau yra pasirinkta“, – sakė Jennie „Mirror“.
Ji pridūrė: „Asmeniškai man labai gaila, jei jį siųstų į internatinę mokyklą, ir man atrodytų, kad tai prieštarautų kai kurioms pagrindinėms Kate įsitikinimų dalims. Kita vertus, ji pati lankė internatinę mokyklą ir, regis, jai tai patiko, tad manau, ji jaučiasi pasiruošusi priimti tokį sprendimą dėl George’o.“
Kate mokėsi Marlborough koledže po neramių metų Downe House, kur, kaip teigiama, ji buvo patyčių auka mokinių tarpe.
Pasak Jennie Bond, ji mano, kad Kate priėmė svarbų sprendimą ir sūnus mokysis internatinėje mokykloje, kuri yra daugiau nei valandą į vakarus nuo Velso šeimos rezidencijos Forest Lodge Vindzoro dvaro teritorijoje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!