  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Ekspertė prakalbo apie svarbų Kate Middleton sprendimą dėl sūnaus ateities: „Man labai gaila“

2025-11-27 12:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-27 12:25

Princas George’as rugsėjį pradės lankyti vidurinę mokyklą, o karališkųjų reikalų ekspertė Jennie Bond mano, kad jaunojo princą nauja mokykla jau pasirinkta.

Kate Middleton ir George’as (nuotr. SCANPIX)
5

Princas George’as rugsėjį pradės lankyti vidurinę mokyklą, o karališkųjų reikalų ekspertė Jennie Bond mano, kad jaunojo princą nauja mokykla jau pasirinkta.

0

Teigiama, kad Kate Middleton priėmė svarbų sprendimą, skelbė mirror.co.uk.

Kate Middleton ir George’as
FOTOGALERIJA. Kate Middleton ir George’as

Svarbus sprendimas

Karališkųjų reikalų ekspertė mano, kad jaunojo princo nauja mokykla jau pasirinkta.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Taip, laukia dideli metai, nes George’as taps paaugliu, ir, kaip Williamas užsiminė kalbėdamas apie telefonus, akivaizdu, kad jis tyrinėja tam tikras ribas. Manau, jo naujoji mokykla jau yra pasirinkta“, – sakė Jennie „Mirror“.

Ji pridūrė: „Asmeniškai man labai gaila, jei jį siųstų į internatinę mokyklą, ir man atrodytų, kad tai prieštarautų kai kurioms pagrindinėms Kate įsitikinimų dalims. Kita vertus, ji pati lankė internatinę mokyklą ir, regis, jai tai patiko, tad manau, ji jaučiasi pasiruošusi priimti tokį sprendimą dėl George’o.“

Kate mokėsi Marlborough koledže po neramių metų Downe House, kur, kaip teigiama, ji buvo patyčių auka mokinių tarpe.

Pasak Jennie Bond, ji mano, kad Kate priėmė svarbų sprendimą ir sūnus mokysis internatinėje mokykloje, kuri yra daugiau nei valandą į vakarus nuo Velso šeimos rezidencijos Forest Lodge Vindzoro dvaro teritorijoje.

 

