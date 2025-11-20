 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Užfiksavo akimirką, kai Kate Middleton pažeidė karališkąjį etiketą: tai išvysite retai

2025-11-20 10:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-20 10:20

Princesė Kate Middleton, trečiadienio vakarą pasirodžiusi renginyje, pažeidė karališkąją etiketo taisyklę – šis momentas užfiksuotas ir fotografų nuotraukose.

Velso princesė Kate Middleton (nuotr. SCANPIX)
7

Princesė Kate Middleton, trečiadienio vakarą pasirodžiusi renginyje, pažeidė karališkąją etiketo taisyklę – šis momentas užfiksuotas ir fotografų nuotraukose.

Susijaudinusi Velso princesė šiltai apkabino dainininkę Jessie J. Abi moterys suartėjo dėl kovos su vėžiu.

Princas Williamas ir Kate dalyvavo „Royal Variety Show“. Renginio metu princesė Kate išgyveno jautrią akimirką, kai ją priėjo pasveikinti Jessie J, vis dar besigydanti krūties vėžį, rašoma news.com.au.

Kate Middleton ir princas Williamas renginyje
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kate Middleton ir princas Williamas renginyje

Kate Middleton pažeidė karališkąjį etiketą

Kate šių metų sausį paskelbė, kad gydosi nuo neatskleistos formos vėžio, o Jessie J birželį buvo atlikta mastektomija kaip jos krūties vėžio gydymo dalis.

„Daily Mail“ skelbė, kad Jessie J jai pasakė: „Aš ką tik gydžiausi nuo krūties vėžio... Aš tiesiog noriu tave apkabinti. Vėžys tikrai padeda įvertinti gyvenimą.“

Abi moterys apsikabino, pažeisdamos griežtą karališkojo protokolo tradiciją vengti fizinio kontakto su viešai sutinkamais asmenimis.

Praėjusiais metais Kate šiame renginyje nedalyvavo, nes tuo metu vis dar sveiko po gydymo.

Williamas ir Kate galėjo mėgautis „Paddington The Musical“ pasirodymu, Jessie J ir „Grammy“ laimėjusios dainininkės Laufey atliekamomis dainomis.

Kate Middleton pademonstravo įspūdingą įvaizdį

Princesė atrodė įspūdingai vilkėdama smaragdo spalvos aksominę „Talbot Runhof“ suknelę, prie kurios priderino „Greville Diamond Chandelier“ auskarus.

Šiuos „Cartier“ kurtus auskarus karalienė Elžbieta II segėjo viso savo valdymo metu, o princesė Kate juos pirmą kartą buvo įsisegusi 2023 m. princo Husseino ir princesės Rajwa vestuvėse.

„HELLO!“ karališkasis reporteris Alexas Hurtado apie Williamo ir Kate pasirodymą sakė:

„Velso princas ir princesė atrodė puikiai, nes abu vilkėjo aksominę aprangą. Williamas nuolat rodė palaikymą savo žmoną, eidamas švelniai uždėjo ranką jai ant nugaros. Jie buvo labai dėmesingi vienas kitam.“

